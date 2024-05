Nukleáris együttműködést jelentett be Kínával Orbán Viktor

Á. B.;

2024-05-09 18:55:00

A miniszterelnök arra nem tért ki, ez azt jelenti-e, hogy a kínaiak esetleg beszállnak Paks 2-be.

Egy többközpontú világrendben élünk, és ennek az új világrendnek az egyik tartóoszlopa a Kínai Népköztársaság - jelentette ki Orbán Viktor a kínai elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján csütörtök este.

A miniszterelnök azt mondta, Magyarország mindig is baráti kapcsolatokat ápolt Kínával, amelynek szilárd politikai alapjai voltak. Közölte, mindig is az „egy Kína” elvét vallottuk, a kölcsönös tisztelet alapján álltunk, úgy tekintettünk Kínára, mint egy baráti országra, és valóban nem is tudott úgy fordulni a történelem kereke, hogy a két ország szembe került volna egymással. Megjegyezte, a kínai-magyar együttműködés a folyamatos, megszakítatlan barátság hosszú évtizedeinek története.

Ezt követően azzal folyatta, Hszi Csin-ping látogatására már csak a háború miatt is szükség volt. Közölte, Magyarország hangja Európában magányos hang, mivel a magyar kormány az egyedüli, amely azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat szorgalmaz, illetve támogat minden nemzetközi erőfeszítést, amely a béke felé mutat, így a Hszi Csin-ping elnök úr által bemutatott kínai békekezdeményezést is - fűzte hozzá.

A gazdasági kérdésekről szólva elmondta, ha összevetjük a két ország kapcsolatait a húsz évvel ezelőtti állapotokkal, akkor azt látjuk, hogy kereskedelmünk értéke az ezt megelőző utolsó kínai elnöki látogatás idején 3 milliárd dollár volt, most pedig 12 milliárd. – Vagyis négyszeresére növeltük. Akkor egyetlen légijárat volt a két ország között. Most hét nagyváros érhető el közvetlenül Budapestről. Akkor baráti együttműködésről, gesztusokon kívül elköteleződést nem jelentő baráti együttműködésről beszélt a két ország, ma pedig az elnök úrral közösen kiadott nyilatkozatunkban már stratégiai partnerségről beszélhetünk. Húsz évvel ezelőtt Magyarországon legfeljebb nagyítóval lehetett találni kínai beruházást. Ma pedig azt mondom, hogy tavaly az összes Magyarországról érkező beruházás háromnegyede érkezett Kínából, és jelen pillanatban 6400 milliárd forintnyi kínai beruházás zajlik - áradozott a kormányfő.

Orbán Viktor kijelentette, Magyarország továbbra is korrekt, tisztességes körülményeket biztosít a nálunk beruházó kínai vállalatok számára, és megteremti a lehetőségét annak, hogy a legmodernebb nyugati és a legmodernebb keleti technológia Magyarországon találkozhasson.

Emellett nukleáris területen is együttműködik majd a két ország.

Ez nagy lehetőségeket tartogat, mert a nukleáris ipar tekintetében Magyarország komoly nemzetközi tapasztalattal és presztízzsel rendelkezik, hiszen több mint 50 éve vagyunk ebben az iparágban, és jelenleg is Európa legnagyobb nukleáris fejlesztése Magyarországon történik. Az a terv, hogy a következő évtized elejére már 60-70 százalék között lesz Magyarországon a nukleáris energia aránya - mondta a miniszterelnök, ám arra nem tért ki, hogy ez azt jelenti-e, hogy Kína beszáll Paks 2-be.

Hszi Csin-ping arról beszélt, hogy az elmúlt 75 év alatt a két fél mindig is a kölcsönös tisztelet, az egyenlőség és a kölcsönös előnyök útját követte annak érdekében, hogy biztosítsák a kapcsolatok megfelelő irányú fejlődését. Közölte, barátságos és gyümölcsöző tárgyalást folytatott a magyar miniszterelnökkel, aminek során mélységében megvitatták álláspontjukat és konszenzust értek el a kínai-magyar kapcsolatok erősítése tekintetében. Emellett fontos, kétoldalú együttműködést alátámasztó dokumentumokat írtak alá.

Orbán Viktor miniszterelnök úr és jómagam egyetértettünk abban, hogy Kína és Magyarország mindig is jó barátok voltak, amelyek bíznak és segítenek egymásnak, és kölcsönösen előnyös kapcsolatok kialakítására törekednek. Kétoldalú kapcsolatainkat tovább kell fejleszteni, egyben gazdagítani az együttműködésünket – fejtegette.

A kínai elnök jelezte, kiadtak egy olyan nyilatkozatot, amelyben bejelentenek egy átfogó és stratégiai partnerséget a két ország közt.

– Mindez lehetővé teszi számunkra, hogy újabb lendületet adjunk a két ország fejlődésének. Mindketten hiszünk abban, hogy a kölcsönös politikai bizalom szilárd alapot teremtett a kínai-magyar kapcsolatok erősödésének – mondta Hszi Csin-ping.

A két ország mélyíti a gazdasági kereskedelmet, illetve a pénzügyi-gazdasági együttműködést, valamint előmozdítják a Budapest-Belgrád vasútvonal építését. – Kiterjesztjük az együttműködésünket a feltörekvő ágazatokban, és új erőket vetünk be annak érdekében, hogy megvalósíthassuk a két ország gazdasági, társadalmi fejlődését, továbbá megerősítjük a sport és a média együttműködését – ismertette.

A kínai elnök beszélt arról is, hogy a Kínai Kommunista Párt a kínai embereket egy olyan irányba vezeti, amelynek eredményeképpen megújul az országuk és fejlődik nemzetük. – Kína közös fejlődést és prosperitást kíván élvezni Magyarországgal. Hiszem azt, hogy a közös erőfeszítések segítségével mind Kína, mind pedig Magyarország fényesebb jövő elé tekint – zárta nyilatkozatát Hszi Csin-ping.

Az eseményen – amelyre több független szerkesztőséget, köztük a Népszavát sem hívták meg – kérdéseket nem lehetett feltenni.