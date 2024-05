Nem tárgyal tovább a Hamász, Netanjahu pedig Bidennek üzent

MTI-Népszava;

2024-05-09

Nagy a veszélye, hogy eszkalálódik, teljessé válik a háború Rafahban és az egész Gázai övezetben, ami valóban egyenlő lehet a humanitárius katasztrófával.

A Hamász palesztin iszlamista szervezet felfüggesztette a kairói tűzszüneti és fogolycsere-tárgyalásokat Izraellel amiatt, hogy utóbbi elindította szárazföldi támadását a Gázai övezet déli határán található Rafah város ellen. Emiatt el is utaztak az egyiptomi fővárosból mind a felek, mind a közvetítők, így az amerikai részről a CIA vezetője is – számolt be erről Izzat ar-Risek, a Hamász politikai irodájának egyik tagja. A háborús helyzet eszkalálódása elkerülhetetlennek látszik, miután a Reuters beszámolója szerint Izrael csütörtökön újabb csapást mért Rafah keleti részére.

Humanitárius csoportok ezek után teljes körű rafahi inváziótól tartanak, egy meg nem nevezett izraeli tisztviselő pedig egyértelművé tette, hogy Izrael folytatni fogja hadműveletét nem csak Rafahban, hanem a Gázai övezet más területein is. A Reuters Benjamin Netanjahu izraeli kormányfőt is idézte, aki úgy tűnik, dacol Joe Biden amerikai elnök lapunkban is ismertetett fenyegetésével, hogy felfüggesztik a fegyverek szállítását Izraelnek Rafah miatt: „Ha kell, a körmünkkel harcolunk, de sokkal több van a körmünknél.”

Gázából a Hamász és az Iszlám Dzsihád palesztin fegyveres csoportjai azt jelentették, hogy harcosaik páncéltörő rakétákkal és aknavetőkkel lőtték a város keleti peremén tömegesen felvonuló izraeli tankokat. Közlésük szerint többen meghaltak egy mecset közelében végrehajtott izraeli támadásban, míg két lakóházra mért légicsapás legalább 12 embert ölt meg, köztük nőket és gyerekeket.

Mindeközben a Sky News azt írja, az ENSZ ismét felhívta a világ figyelmét arra, hogy a Gázai övezet 2,3 milliós lakosságának nagy része éhezik, északon pedig már „teljes éhínség” van, a rafahi átkelő izreli lezárásával a humanitárius segélyek eljuttatása is kétséges, ami valóban tömeges katasztrófával fenyeget.