2024-05-08 07:57:00

Izrael kormánya dacol a világgal, késélen a tűzszüneti tárgyalások sorsa

A nemzetközi aggodalmak és figyelmeztetések dacára az izraeli hadsereg megkezdte hadműveletét a Gázai övezetet Egyiptommal összekötő határátkelőnél, Rafahnál.

Középszintű izraeli delegáció érkezett kedden Kairóba, hogy felmérje, meg lehet-e győzni a Hamászt, hogy változtasson a legutóbbi tűzszüneti ajánlatán – közölte egy magas rangú izraeli tisztviselő a Reuters szerint. Egy kormányszóvivő azonban néhány órával korábban kijelentette, hogy Izrael célja továbbra is a Hamász elpusztítása. „Mindig nyitottak vagyunk a diplomáciai megoldásra…, de ez a rafahi hadművelet a Hamász utolsó négy zászlóaljának megsemmisítésére irányul. Megvédjük ezt az országot, és a Hamászt teljesen megsemmisítjük” – mondta David Mencer.

Előzőleg, kedd reggel Izraeli harckocsik elfoglalták a Gázai övezet létfontosságú rafahi határátkelőhelyét, miután a hadsereg – a szövetségesek figyelmeztetései ellenére – behatolt a palesztin enklávé legdélebbi városába, kockára téve a Hamásszal folytatott tűzszüneti tárgyalásokat. A behatolás a hétfői nap drámai fordulatait követte. A Hamász aznap este közölte, hogy elfogadta az egyiptomi-katari közvetítéssel létrejött tűzszüneti javaslatot, amit a palesztinok ünnepléssel fogadtak Rafahban. Izrael azonban azt állította, hogy a megállapodás nem felel meg alapvető követeléseinek. Közölte, hogy megindítja rafahi műveleteit, és még az éjjel légicsapásokat mért a Hamász ottani feltételezett állásaira, kórházi feljegyzések szerint több mint húsz palesztin halálát okozva.

A múlt hét diplomáciai lépései azzal kecsegtettek, hogy az izraeli túszok egy részének szabadon engedéséért cserébe legalább ideiglenesen leállhatnak a harcok. Ezért Biden amerikai elnök hétfőn – miután Izrael elrendelte 100 ezer palesztin evakuálását Rafah egyes részeiről – ismét figyelmeztette az izraeli kormányfőt, ne indítsák meg a város elleni támadást.

Az övezet és Egyiptom közötti rafahi átkelőhely gázai oldalának elfoglalása – amit Izrael ottani terrorista tevékenységgel indokolt – korlátozott lépésnek tűnt, és nem volt egyértelmű, hogy Izrael kiterjeszti-e rafahi műveleteit. Egy ilyen offenzíva tovább mélyítené a feszültséget Izrael és fő támogatója, az Egyesült Államok között, amely másokkal együtt aggódik a városban és környékén összezsúfolódott mintegy 1,3 millió palesztin sorsa miatt.

Rafah keleti negyedeiből és az elmúlt hónapokban ott kialakított menekülttáborokból kedden palesztinok ezrei keltek útra gyalog vagy járműveken, holmijakkal megrakott szamaras szekerekkel, hogy elérjék az izraeli hadsereg által kijelölt újabb „biztonsági zónákat”.

Közben az ENSZ tegnap arra figyelmeztetett, hogy Rafah és az Izrael felől Gázába vezető másik déli átkelő, Kerem Salom lezárása miatt leállhat a palesztinoknak szánt segélyek beáramlása, pedig az övezet északi részét már most is „teljes éhínség” sújtja. A két átkelő, amely kulcsfontosságú beléptetési pontja a Gázai övezet 2,3 milliós lakosságát életben tartó élelmiszer-, gyógyszer- és egyéb szállítmányoknak, legalább két napja zárva van. Jens Laerke, az ENSZ humanitárius ügyekért felelős hivatalának szóvivője arra figyelmeztetett, hogy segélyszállító teherautóik és a generátorok összes üzemanyaga is Rafahon keresztül érkezik, s műveleteik „nagyon szűk, alig egynapos üzemanyag-tartalékkal” rendelkeznek.

Ami a diplomáciai helyzetet illeti, egy egyiptomi tisztviselő és egy nyugati diplomata az AP-nek tegnap azt mondta, hogy a Hamász által elfogadott megállapodástervezet csak kisebb módosításokat tartalmaz ahhoz a változathoz képest, amelyet az Egyesült Államok korábban izraeli jóváhagyással szorgalmazott, s a változtatásokat William Burnsszel, a CIA-vezetőjével konzultálva végezték el, mielőtt azt Burns elküldte a palesztin csoportnak. A Fehér Ház megerősítette, hogy Burns az izraeliekkel és más regionális tisztviselőkkel vitatta meg a Hamász válaszát.

A Hamász által az elfogadása után közzétett dokumentum szerint a javaslat a túszok fokozatos szabadon bocsátását vázolja fel az izraeli csapatok fokozatos kivonása mellett az egész enklávéból, és „tartós nyugalom” elérésével zárul, amelyet „a katonai műveletek és összecsapások tartós beszüntetéseként” határoz meg. A Hamász a feltételezések szerint még mindig mintegy 100 izraeli túszt tart fogva, valamint mintegy 30 túsz holttestét.