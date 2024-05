P. L.;

2024-05-08 10:24:00

Felfüggesztette Izrael bombákkal való felfegyverzését az Egyesült Államok Rafah megtámadása miatt

Izrael eddig több mint 500-at dobott le azokból a nehézbombákból a Gázai övezetre, amelyek szállítmányozását Washington most leállította.

Az Egyesült Államok felfüggesztette az Izraelbe irányuló bombák szállítását, mert attól tart, hogy azokat a dél-gázai Rafah elpusztításában használná fel az izraeli hadsereg – közölte a CNN egy amerikai tisztviselőtől kapott információra hivatkozva.

A múlt héten visszatartott szállítmány 1800, egyenként 2000 font (több mint 900 kilogramm) súlyú és 1700, egyenként 500 font (több mint 220 kilogramm) súlyú bombát tartalmaz. A CNN-nek nyilatkozó tisztviselő úgy fogalmazott: „Különösen a 2000 font súlyú bombák végfelhasználására összpontosítunk, és arra, hogy milyen hatást gyakorolhatnak sűrű városi környezetben, ahogy azt Gáza más részein is láthattuk.” A CNN felidézi, hogy a hétvégén egy lőszerszállítmány átadását is felfüggesztették, akkor ennek okáról még nem kaptak egyértelmű információkat.

Izrael hosszú ideje fenyegetőzött azzal, hogy meg fogja támadni azt a Rafahot is, ahová a palesztin civilek nagy része menekült, miután az izraeli hadsereg az övezet legnagyobb részét gyakorlatilag porig bombázta, mostanáig körülbelül 34 ezer embert megölve, akiknek megközelítőleg a kétharmada nő és gyerek. Rafah megtámadását annak ellenére helyezték kilátásba hosszú ideje, hogy azt lényegében a teljes nemzetközi közösség, még az Egyesült Államok is határozottan ellenezte. Benjamin Netanjahu ezt az offenzívát azzal indokolta, hogy fenntartsák a palesztin szélsőséges Hamászra nehezedő nyomást a megmaradt túszok szabadon bocsátása és a győzelem elérése érdekében. Csakhogy mások mellett épp a túszok hozzátartozói attól tartanak, hogy a támadás a foglyok életét is veszélyezteti. Az Egyesült Államok ezzel párhuzamosan kezdte felülvizsgálni az Izraelnek nyújtott fegyverszállításokat.

A Pentagon a szállítmányok felfüggesztéséről nem nyilatkozott, de Sabrina Singh, a Pentagon helyettes sajtótitkára kijelentette, hogy Washington lépéseinek egyike sem változtat az Izrael melletti elkötelezettségén. Marc Garlasco, az Egyesült Államok korábbi védelmi hírszerzési elemzője és háborús bűnökkel foglalkozó volt ENSZ-nyomozó ugyanakkor decemberben azt mondta, hogy a Gázát ért izraeli bombázás sűrűségéhez hasonlót a vietnámi háború óta nem tapasztaltak.