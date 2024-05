A VSquare szerint katonai hírszerző központot tervez létrehozni Csádban az Orbán-kormány

P. L.;

Orbán-kormány;Oroszország;Csád;Orbán Gáspár;katonai hírszerzés;

2024-05-10 08:54:00

Magyar érdek nincs a csádi akcióban, orosz annál inkább.

Erős gyanakvást kelt a NATO- és EU-szövetségesekben az a csádi katonai misszió, amelyben a miniszterelnök fia, Orbán Gáspár is érintett – írja hírlevelében a VSquare.

A portál szerzője, Panyi Szabolcs kitér arra, hogy korábbi információi szerint Orbán Gáspár édesapja új nemzetbiztonsági tanácsadói csoportjának felállításában segít. Azonban az Orbán-kormány egyik biztonsági ügyekért felelős tisztviselője arról beszélt a portálnak, hogy a csádi misszió állítólagos „terrorizmus- és migráció-ellenőrzési” célja csupán ürügyet képez.

„Azt hallottuk, hogy a magyar kormány katonai hírszerző központot is kíván létrehozni Csádban, ami minket is érint. Prigozsin halála és a Wagner-csoport felbomlása óta Oroszország elvesztett némi befolyást Afrikában. Emiatt attól tartunk, hogy ez a magyar katonai hírszerző központ potenciálisan orosz érdekeket szolgálhat, s gyanítom, hogy a Kreml tisztviselői, mint például Szergej Lavrov (...), bátorították a magyarokat” – mondta a tisztviselő, hozzátéve, arra számít, hogy ha Oroszország kiterjeszti a konfliktust az elkövetkező években, az több fronton fog zajlani, és alighanem Afrika és a migráció is érintett lesz benne.

A lap által megkérdezett uniós- és NATO-tisztviselők azt hangsúlyozták, hogy az Orbán-kormány csádi projektje nem kapcsolódik sem az EU-hoz, sem a NATO-hoz, sem az ENSZ-hez, így aztán nem is koordinálják a NATO-ban sem.

„Ez egy szokatlan küldetés, nem szolgál semmilyen magyar érdeket, hacsak nem valamely oligarcha célja, hogy profitáljon belőle és törlesszen Putyinnak. Egyebeket tekintve ez az erőforrások teljes pazarlása és szükségtelenül veszélyes”

– értékelte az akciót egy orosz ügyekben jártas NATO-tisztviselő.

Nem mellékes mindezek mellett az sem, hogy az Egyesült Államok éppen az elmúlt hetekben vonta ki a csapatait Nigériából és Csádból, miközben a két afrikai ország megerősítette katonai együttműködését Oroszországgal. A súlyosbodó biztonsági helyzet ellenére az Orbán-kormánynak továbbra is feltett szándéka 200 magyar katonát küldeni Csádba.