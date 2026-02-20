Hivatalosan cáfolták, hogy hivatalos tárgyalásokat folytatott volna, ám vélhetően részt vett egy olyan megbeszélésen, ahol a tengeri olajkutatásokról volt szó.
Erről Azbej Tristan, az Üldözött Keresztények Megsegítéséért felelős államtitkár beszélt Tusványoson.
Magyar érdek nincs a csádi akcióban, orosz annál inkább.
A honvédelmi miniszter megjegyezte, a miniszterelnök fiát ő rendelte ki összekötő tisztnek a közép-afrikai útra, ez egy hadsereg, nem kívánságműsor.
De Orbán Gáspár mellett a Kossuth Rádió antiszemita hangvételű bejegyzéseket megosztó programigazgatója is beszállt a vitába.
A kormányfő fia valóban részt vett a Sandhurst Királyi Katonai Akadémia képzésén, azonban nem a minisztérium költségén.
A pontos képzési költség sok mindentől függhet, de ez az összeg – miként a minisztérium korábban fogalmazott – akár 34 millió forintig terjedhet.
Középpályásból lelki vezető, keresztény mozgalmárból honvédtiszt lett Orbán Viktor fia – ő is felvonult az augusztus 20-i avatóünnepségen.
Nem akarhatták, hogy kiderüljön, Orbán Viktor apjával együtt nézte fia avatását; még csütörtök este eltüntette a riportot honlapjáról a Szolnok Tv.
Szolnokon tett honvédesküt Orbán Gáspár, az eseményen a miniszterelnök is ott volt. A fegyveres harcra felkészített Orbán-fiú korábban a krisztusi tanítást hirdette.
A miniszterelnök fia elárulta: magánszemélyként majdnem mindenben van vitája az édesapjával.
Betöltötte küldetésének kezdeti szakaszát, a Felház ebben a formájában a közeljövőben megszűnik – nyilatkozta Ember Illés, a felekezetközi keresztény mozgalom egyik vezetője a Népszavának. Egyelőre az is kérdés, hogy az elnevezés megmarad-e.
„Jelenlegi működésünket befejezzük” – jelentették be a közösségi oldalon.
A Felház csoportjával lépett fel Orbán Gáspár Tusványoson, hogy hirdesse Isten szeretetét. Szerinte érdekesebb, hogy ő a Teremtő gyermeke, mint a miniszterelnöké, ám mióta találkozott Jézussal megváltozott apjához fűződő viszonya.
Orbán Gáspár is ott volt, egyebek mellett makettet nézegetett apjával.
Orbán Gáspár is jelezte részvételi szándékát a Magyar Kétfarkú Kutya Párt augusztus 19-i űrállomás-avatóján Felcsúton - szúrta ki a Bors az esemény Facebook-oldalán. A lap megszólaltatta Kovács Gergőt, a viccpárt elnökét, aki kitörő örömmel fogadta a miniszterelnök fiának a bejelentkezését.
Szabad egy fiatalember kissé naiv, de feltételezhetően jó szándékú megnyilatkozását komoly venni, miszerint Isten felszólításának birtokában van, és ennek megfelelően cselekszik? Ha hajlandóak vagyunk engedményt tenni, akkor utat nyithatunk a magánkinyilatkoztatásra hivatkozó epigonoknak, a jámborság köntösébe öltöztetett vallásosságnak, amely minden időben kiváltotta nemcsak az ateisták, hanem a józanul gondolkodó hívek elutasítását is. Talán ezért lehet a hívő emberekben is némi kétség az isteni felszólításra hivatkozó Orbán Gáspár propagálta „Felház” mozgalommal szemben.
Orbán Gáspár megtérése április közepe óta beszédtéma, akkor jelent meg ugyanis egy videó a Felház nevű egyházi közösség nyilvános Facebook-oldalán, amiben a miniszterelnök fia két másik fiatallal együtt toborzott híveket. Most egy újabb április elején készült felvétel került elő a volt focistáról, amint a „Ligtht” nevezetű találkozón téríti az egybegyűlteket - nem mellékesen monoklival az arcán, amit állítása szerint azért kapott, mert "tanúságot merészelt tenni Istenről."
Az Index információi szerint a Terrorelhárítási Központ munkatársai hozták vissza Budapestre Orbán Viktor miniszterelnök fiát, Gáspárt, amikor kiderült, hogy csatlakozott egy keresztény segélyszervezethez, és Kelet-Afrikába utazott. Orbán Gáspár 2014-ben hagyta abba a hivatásos futballt. Az akkor 22 éves focista, aki addig a felcsúti Puskás Ferenc Akadémia igazolt játékosa volt, még a visszavonulásról szóló hír bejelentése előtt elutazott Magyarországról.
A miniszterelnök fiának nappalijából indult az a kis keresztény gyülekezet, amelynek videóját a Népszava is bemutatta, és amelyet pár nap alatt már több mint százezren láttak. Orbán Gáspár a megtéréséről vallott egy keresztény internetes rádiónak adott interjúban, amiben elmeséli, hogyan ismerkedett meg Jézussal.
Orbán Gáspár a Felház nevű vallási közösségbe toboroz híveket. Az erről szóló videót mi is bemutattuk.
Döbbenetes videó jelent meg Orbán Viktor miniszterelnök fiáról, Gáspárról - szúrta ki a Bors.
A miniszterelnök fiának, Orbán Gáspárnak a nevére regisztrálták a félholtra vert felcsúti kuvaszt, amellyel Orbán Viktor kormányfő az állatvédelem mellett demonstrált - írta az Index. Csakhogy négy éve Orbán azt állította, nincs is kutyája. A miniszterelnöki sajtóiroda a lap ezt firtató kérdésére azt válaszolta, ebtartási ügyekben nem illetékes.
Múlt héten írta ki Orbán Gáspár saját Facebook-oldalára, hogy Erasmus-ösztöndíjjal megy a németországi Heidelbergbe tanulni, most azonban kiderült, hogy Orbán fia csak trollkodott a Facebookon.
A németországi Heidelbergben folytatja tanulmányait Orbán Gáspár. A miniszterelnök fia Facebook-oldalán tette közzé, hogy 2016-ra Erasmus ösztöndíjat kapott, s hogy egyszobás albérletben fog lakni Németországban, és számít barátai látogatására.
Úgy tűnik, Orbán Gáspár nem követi Ráhel nyomdokait, az exfutballista ugyanis nem horribilis összegért fog tanulni, hanem Erasmus-ösztöndíjjal megy a németországi Heidelbergbe 2016-ban - írja a hvg.hu.
Orbán Gáspár levelet írt a Wikipédia internetes lexikon szerkesztőinek, amelyben arra kérte őket, töröljék a róla szóló bejegyzést - írja az origo.hu.