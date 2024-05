Június 1-én a Margitszigeten tart Békemenetet a CÖF

M.A.;

„Magyarország maradjon a béke szigete!” mottóval Békemenetet szervez június 1-jén a Margitszigeti Nagyrétre a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA).

A fideszes álcivil szervezet az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményben azt üzente, „legyen aznap a Margitsziget szimbolikusan a béke szigete”.

A közleményben a CÖF-CÖKA azt fejtegeti, Brüsszel a háborúra készül, a magyar dollárbaloldali politikusok pedig támogatják ebben. „Az európai vezetők háborús lázban égnek. Pénz, fegyverek és harci eszközök küldése után már tervezik a katonai segítségnyújtást is. Sőt, a francia elnök már az atomfegyverek használatáról is megnyitná a vitát. Meg kell állítanunk a háborús őrületet!” – fogalmazott a szervezet. A közleményben mindemellett az áll, „mi, magyarok, a világháborúk borzalmai árán tanultuk meg, hogy a béke és csakis a béke az egyetlen elfogadható álláspont. Magyarország ma a béke szigete. És azt szeretnénk, ha ez így is maradna. Minden békeszerető embert, a menetet szervezők arcaival, szeretettel várunk!”.

Bayer Zsolt tavaly ősszel a Hír TV-nek beszélt arról, hogy ő már október 23-án elgondolkozott azon, nem lenne-e szükség egy Békemenetre, de március 15-ét jelölte meg a legkorábbi időpontként, amikor ez lehetséges lenne. Majd közölte, hogy „ez a mi politikai közösségünk legnagyobb, legerősebb erődemonstrációja, ami egész egyszerűen megkerülhetetlen, és pont most van itt az ideje, hogy ezt újra megtegyük”. Végül azonban aznap nem volt menetelés, Csizmadia László, a CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke egy távolabbi, a magyarországi és nemzetközi eseményekhez igazodó helyzettől tette függővé, hogy mikor indul meg a tényleges Békemenet. Bayer Zsolt és barátai ezt követően lelki Békemenetet hirdettek aznapra, ünnepi Sajtóklub keretében.