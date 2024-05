A svájci Nemo nyerte a 2024-es Eurovíziós Dalfesztivált

Á. Z.;

Izrael;Horvátország;Svájc;Eurovíziós Dalfesztivál;2024;

2024-05-12 10:01:00

A malmői döntőre két botrány is árnyékot vetett.

A magát nembináris személyként definiáló Nemo szerezte meg az első helyet a 2024-es Eurovíziós Dalfesztivál malmői döntőjében. A Nemo Mettler néven született svájci rapper 591 pontot szerzett a The Code című dalával. Második helyen a horvát énekes, Baby Lasagna, polgári nevén Marko Purišić végzett 547 ponttal, a harmadik helyre az ukrán Aljona Aljona– Jerry Heil duó (Aljona Szavranenko és Jana Semajeva) futott be 453 ponttal.

A svájci énekes a zsűri jóvoltából győzhetett, amelytől a legnagyobb pontszámot, 365-öt kapta a döntőben úgy, hogy a közönségszavazatok rangsorában csak az ötödik lett 226 ponttal a horvát (337), az izraeli (323), az ukrán (307) és a francia (227) versenyző mögött.

Magyarország és Románia 2024-ben nem indult a megméretésen.

A szombat estére két botrány is árnyékot vetett. Az egyik a holland Joost Klein kizárása volt, a másik az, hogy az izraeli énekesnő, Eden Golan körüli vita. Több bírálat szerint Izraelt eleve ki kellett volna zárni az Eurovíziós Dalfesztiválról a gázai háború rengeteg palesztin civil halottja miatt, de maga a dal is kivágta a biztosítékot, ugyanis nyílt célzások szerepeltek benne a palesztin szervezet, a Hamász terroristái által Izrael ellen indított 2023. október 7-i terrortámadására. Az October Rain című dalt végül a Hurricane-re keresztelték, Eden Golan így is adta elő.