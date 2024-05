Ez volt az egyik legkaotikusabb Eurovíziós Dalfesztivál, a politika uralta szinte minden téren

Rónay Tamás;

politika;káosz;Eurovíziós Dalfesztivál;2024;

2024-05-13 10:30:00

A svájci Nemo nyerte meg.

Két tanulsága is volt a svédországi Malmőben megrendezett Eurovíziós Dalfesztiválnak. Az egyik, hogy már csak üres szavakkal egyenértékű a rendezvény „United by Music” mottója: már a zene sem egyesíti a dalfesztiválon résztvevő államokat, a háború, a szembenállás évről évre mind jobban rányomja bélyegét a rendezvényre. Inkább a széthúzás jellemző, így azok a fellépők bűnhődnek a nézők sokszor jogos, sokszor megalapozatlan haragja miatt, akiknek semmi közük kormányuk túlkapásaihoz.

A másik tanulság pedig elsősorban a magyar köztévé számára vonható le: amíg a jelenlegi vezetés uralja a magyar televíziót, addig aligha indulhat A Dal győztese a versenyen, hiszen ezúttal maga a dalfesztiválon diadalmaskodó svájci Nemo állt ki a melegek jogai mellett, ami nyilván elfogadhatatlan lenne a köztévé – úgymond - keresztény morálja számára. (Magyar résztvevője utoljára öt éve volt a rendezvénynek, Pápai Joci személyében.)

Nemo a The Code című dallal győzött az Eurovíziós Dalfesztiválon: 591 pontot szerzett. Ez volt az alpesi állam összességében harmadik diadala, de az első győzelme 1988 óta, amikor Céline Dion nyerte a trófeát. A nagy favoritnak tartott horvát előadó, Baby Lasagna második helyre szorult a Rim Tim Tagi Dim című dalával, majd Ukrajna, Franciaország és Izrael következett a sorban.

Az 1995-ös születésű svájci rapper, Nemo nevét 2015-ben ismerhették meg hazájában, amikor bekerült Clownfisch című dala felkerült a svájci slágerlistákra. 2017-ben kiadott kislemeze pedig már a negyedik legnépszerűbb albumnak bizonyult Svájcban. 2024 februárjában jelentették be, hogy ő képviseli hazáját a dalfesztiválon.

2023 novemberében Nemo nembinárisként coming outolt a SonntagsZeitung egyik cikkében, tehát nem tartja magát férfinak vagy nőnek. Részben ezzel is magyarázza, hogy csak Nemónak nevezi magát, s elhagyta vezetéknevét, a Mettlert. A dalfesztiválon aratott győzelme után az LMTBQ közösség zászlaját lengette.

Bár korábban számos vita alakult ki arról, megérdemelten végzett-e az élen az adott dal, abban ezúttal mindenki egyetértett, hogy Nemo énektudása kiváló, rendkívül tehetséges előadó. Elsősorban annak köszönhette győzelmét, hogy a nemzetközi zsűri őt látta a legjobbnak. A nézők voksainál viszont Baby Lasagna energikus crossover dala végzett az élen, de a zsűritagok csak harmadiknak ítélték, ezért összességében a közönség és a zsűri szavazatai alapján lett végül a második.

Zeneileg a dalfesztiválra nem lehet panasz, ezúttal azonban mégsem a kiváló előadókról marad emlékezetes a rendezvény. Dermesztő pillanat volt, hogy a közönség kifütyülte a terembe belépő izraeli előadót, az izraeli-orosz Eden Golant. A közönség így tiltakozott az izraeli hadsereg Hamász elleni, a Gázai övezetben folytatott szárazföldi hadművelete ellen, amelyben több tízezer palesztin vesztette életét. Amikor Golan a "Hurricane" című dalát adta elő, a háttérből továbbra is füttyszót, fújolást lehetett hallani, de sokan éljenezték is. Ugyanakkor a tiltakozás még hangosabbá vált, amikor az izraeli zsűri kezdett pontozni.

Jiszrael Katz izraeli külügyminiszter nem sokkal a döntő kezdete előtt így fogalmazott: "Eden büszkén száll szembe az óriási gyűlölettel és antiszemitizmussal" - írta az X platformon. Golan megosztotta ugyan a közönséget, de a zsűri nagyra értékelte teljesítményét. A német tévénézőktől például a legmagasabb, 12-es pontszámot kapta.

A dalfesztiválnak otthont adó aréna előtt is Izrael-ellenes tüntetéseket tartottak, s a rendőrség kordonokkal zárta el a helyszínt. Sokan bírálták a szervezőket amiatt, hogy egyáltalán rajtvonalhoz engedték az izraeli versenyzőt. A kritikusok kettős mércével vádolták az Európai Műsorszolgáltatók Szövetségé (EBU), az Ukrajna elleni agresszíós háború miatt kizárták Oroszországot. A tüntetések alatt rendőrök vezették el a csarnok előtti térről a többi tüntetővel együtt Greta Thunberg klímaaktivistát, akinek édesanyja 15 évvel ezelőtt a 21. helyen végzett Svédország színeiben az ESC-n.

Az erős Izrael-ellenes hangulattal kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy Svédország harmadik legnagyobb városában, a kozmopolitizmusáról is ismert Malmőben sokan élnek a gázai konfliktusban inkább a palesztinokkal rokonszenvező munkásosztály tagjai közül, másrészt jelentős muszlim kisebbség is él itt. A város megannyi ablakából palesztin zászlókat függesztettek ki dalfesztivál ideje alatt. Erős generációs különbségek is megfigyelhetőek. Elsősorban a Z generáció tagjai tiltakoztak Izrael részvételével szemben, az idősebb korosztály sokkal visszafogottabb álláspontot képvisel.

A botrány másik oka az volt, hogy szombaton a szervezők bejelentették, kizárják a versenyből a holland résztvevőt, a közönségkedvenc Joost Kleint. Az Avrotros holland televízió szerint ennek hátterében az állt, hogy Klein agresszív mozdulatot tett egy női operatőr felé. A holland közszolgálati televízió (NPO) ezután hivatalos panaszt nyújtott be az Európai Műsorszolgáltatók Szövetségéhez (EBU). Ezután négy ország állítólag azt fontolgatta: visszalépteti versenyzőjét a fesztiváltól, végül azonban sikerült jobb belátásra bírni őket.

Joost Klein különösen megosztó személyiség. Orosz kapcsolataival büszkélkedik és fellépett Oroszországban az Ukrajna elleni invázió után. Egyes konteók szerint ez állt kizárása hátterében.