Soproni H. Lajos írása a Népszavának;

piac;felújítás;Sopron;riport;túlárazás;

2024-05-13 13:23:00

Ma nyitott Sopronban a felújított piac és vásárcsarnok. Nem felhőtlen az öröm. A munkálatok alatt jelentős károk érték a kereskedőket. Pertársaság alakult.

A közelgő önkormányzati választás előtt, teljesen befedve és egy új épületrésszel megtoldva nyílik meg ma a felújított soproni piac- és vásárcsarnok. Erre a szükséges 1,4 milliárd forintot a kormány adta a Modern Városok Program keretéből. A létesítmény jól időzített átadása a város kormánypárti polgármesterének és a Fidesz képviselő-jelöltjeinek segíthet abban, hogy újra nekik szavazzanak bizalmat Sopronban és továbbra is megmaradjon a párt igen jelenetős többsége a közgyűlésben. Az építményt azonban rengeteg kritika éri, így a törekvés akár a visszájára is elsülhet.

- Eleinte még azt hittem, hogy a piac kétszintes lesz, mert olyan magas az épület, de nem, a tető alatt egy hatalmas tér kihasználatlan maradt, ami érthetetlen – magyarázta egy férfi, aki arrafelé jár ebédért. – A hosszú vasbeton oszlopokra ragasztott fa tartószerkezet, arra pedig üvegfal került mindkét oldalon, hogy a piac világos legyen. Ez egy illetékes válasza volt, akitől megkérdeztem, hogy mire a magas tetőtér, ami funkciót nem kapott.

A túlméretezett tetőszerkezet kialakítása a teljes kivitelezési költségnek nagyjából a harmadát teheti ki. Ez a pénzszórás tipikus esete. A tetőhöz állítólag Ausztriából érkezett a nem olcsó faanyag, ahonnan az új uszoda építéséhez is.

Kezdetben a piacra is aránytalanul sokat költöttek, aztán később valószínűleg rohamosan fogyott a pénz, mert akkor már az alvállalkozók alvállalkozói nemegyszer elfogadhatatlan minőségű munkát végeztek. Nem csoda, hogy a március végére tervezett átadás azóta is csúszik – jegyezte meg Ferenc, aki a vásárcsarnok közelében lakik.

Pénzmosás. Ha ránézek az épületre, ez jut eszembe, és rajtam kívül még jó néhány soproninak hasonló a véleménye – tudtuk meg egy fiatalembertől, aki az építkezés alatt is nyitva lévő sörözőből jött ki. – Látszik, hogy nem sikerült eltalálni a piac rendeltetésének megfelelő méreteket. Nem csoda, hogy az árusok már most attól tartanak, hogy a helyekért jóval többet fognak majd fizetni. Ők viszont nem emelhetik az árakat, különben kevesebb vevőjük lesz. Így mindenképpen rosszabbul járnak, és ezért tovább csökkenhet az őstermelők száma. A folyamat oda vezethet, hogy előbb-utóbb nem lesz, aki gyümölcsöt és zöldséget áruljon a soproni piacon.

Több más beruházáshoz hasonlóan ezt a felújítási munkát is túlárazhatták. Mert ha az összeg nagyobb, akkor többet is lehet belőle zsebre tenni – mondta mosolyogva egy piaci árus, aki ezen már meg sem lepődik.

Azon viszont igen, hogy a jóval tágasabb új épületből kilenc árus kiszorult, mert nekik már nem maradt hely. Aminek a többi közt az is oka, hogy az árusoknak a közlekedési folyosó miatt a korábbi kettő helyett három méter távolságot kell tartaniuk az asztalok között, mert ezt a tűzoltóság kikötötte.

Aztán a tetőtér tartószerkezetének vaskos oszlopai is sok helyet vesznek el, miként a szélesebb asztalok is. Ezekre egyébként konnektorokat szereltek, amiből az őstermelők arra következtetnek, hogy hamarosan nekik is muszáj lesz pénztárgépet használniuk. Abban az esetben, ha ez megtörténik, még több kofa fogja végleg befejezni a piaci árusítást.

Egy szombati napon, amikor a legtöbben keresik fel az ideiglenes piacot, idős emberek azon háborogtak, hogy az egyik odavezető utat az építkezés miatt váratlanul lezárták, de úgy, hogy a zavartalan gyalogos forgalmat jelző táblát kint hagyták. Így a félrevezetettek csak nagy kerülővel jutottak el oda. A példa azért érdekes, mert a kivitelezés is hasonlóan zajlott. A beruházás csúszott, de a lemaradást egy olyan építkezésnél be kell hozni, amit a választások előtt muszáj viszonylag időben átadni. Ilyenkor nincs mód a körültekintő munkára, ami meg is látszott - derült ki az építkezést folyamatosan figyelemmel kísérők elmondásából. A kivitelező az indulásnál azt ígérte a tulajdonosoknak, hogy az üzletek a piac felújítása alatt csupán 2-3 alkalommal és mindössze 2-3 napig lesznek zárva, sőt, ami utcára néz, az nyitva is maradhat. Az adott szó megnyugtatta a kereskedők többségét, és úgy gondolták, ezt ki lehet bírni, de tévedtek. A gyors nyitás helyett, többen tartósan zárva maradtak, mert a tetőt a kivitelező rossz időpontban bontotta le.

- A munka decemberben kezdődött, és aki ezt jó megoldásnak tartotta, az nagyot hibázott. Nem nevezhető elővigyázatosnak, hiszen arra számított, hogy az év utolsó hónapjában nem lesz csapadékos az időjárás, ami sajnos nem így történt. A döntés súlyos következményeit meg mi viseltük – panaszkodott az egyik üzlet tulajdonosa, Kitzingerné Neher Andrea. – A cég illetékesei most magyarázkodnak, hogy váratlanul az egész tetőt le kellett szedni, mivel olyan rozoga volt. Ha mi kereskedők ezt régóta tudjuk, akkor miként lehetséges az, hogy ezzel egy szakember nincs tisztában. Egyáltalán nem számítottunk arra, hogy télen rövid idő alatt az egészet lebontják. Márpedig ez történt, és mivel nagy felület maradt fedetlenül, amit egyik napról a másikra nem lehet megcsinálni, ezért többször is eláztattak bennünket. December közepén határoztuk el, hogy lakat kerül a boltra, és azóta zárva vagyunk.

Most minden jel arra mutat, hogy a kivitelező időközben belátta a ballépéseit, és elkezdte a kárenyhítést. Az egyik érintettel például felújítási kártérítési szerződést kötött, de a cég még így is felszámolásra kerül. Több üzletnek pedig a helyreállítását vállalta.

- Nálam is a kivitelező végezte el a bolt tatarozását – folytatta Kitzingerné Neher Andrea. – Ám ez csupán egy része az okozott kárnak. Hogy mi lesz a többivel, az még csak ezután derül ki. Gondolok itt a kiesett öt hónapra, ami alatt zárva volt az üzlet, továbbá az elázott és tönkrement berendezésre, valamint az árukészletre. A kérdés az, hogy a kivitelező hajlandó- e ezt a veszteséget megfizetni.

Amennyiben peren kívül nem sikerül megegyezni, akkor jogi útra tereljük az ügyet. Ezért pertársaságot alakítottunk. Ide tartozik még az is, hogy egy ilyen helyzetben, nem a mi hibánkból adódott rengeteg bosszúság és megpróbáltatás mellett, a városi vagyonkezelő cég és a helyi önkormányzat nemhogy segítene, hanem még csekket küld nekünk. Az előbbi a közös költséget, az utóbbi pedig az építményadót követeli, és nem tartja ezt visszatetszőnek, ez egyszerűen felháborító.

- Nekem is jócskán kijutott a kellemetlenségekből. Sajnos, karácsony előtt került fel az új tető a boltra, de úgy, hogy nem szigetelték rendesen. Mert azok, akiknek ez dolguk lett volna, félbehagyták a munkát és az ünnepek miatt több hétre eltűntek. Közben meg jött a nagy hó, aztán több alkalommal a nem kevés eső és alaposan beáztunk – panaszkodott Balázs, aki ugyancsak károsult volt. – Egy nap alatt körülbelül hatvan liter víz gyűlt össze a negyven négyzetméteres boltban, de volt ahova ennél több folyt be. Ilyenkor muszáj valamit csinálni, hogy ne ázzunk be még jobban, ezért az egyik barátommal kátránypapírt vettünk és nekiláttunk a tető szigetelésének.

A lehetetlen állapotok komoly anyagi veszteséget okoztak az érintetteknek, és a hónapokon át zárva lévő boltokat sem könnyű újból felfuttatni. A kérdés most az, hogy ilyen előzmények után, egy olyan beruházás, amit a helybeliek fenntartásokkal fogadtak, mennyire számít majd a júniusi önkormányzati választás szavazatainak maximalizálásában.