A független országgyűlési képviselő szerint túlárazták a beszerzéseket, egyelőre ismeretlen tettes ellen folyik az eljárás.
Az ügyben feljelentést is tettek a rendőrségen.
A korábbi Főkert-vezető is szerepel a nyomozati iratokban.
Ezek azok, amik Magyar Péter vezetése alatt jöttek létre, de valamiért évekig nem vizsgálódott a rendőrség - holott lett volna erre alap.
A segélycsomagokban a piaci ár sokszorosáért árazhatták túl az alapvető élelmiszereket.
Az egykor saját maga által is aláírt szerződésekről Magyar Péter maga mondta, hogy sokszorosan túlárazottak voltak. Az ügyet hosszú ideje napirenden tartó Hadházy Ákos szerint a propagandára költött minden forint a legnyilvánvalóbb, legszemtelenebb korrupció.
Az uniós források felhasználását itthon ellenőrző szervezet több mint három hónappal Hadházy Ákos bejelentése után jelezte, hogy eljárást indított.
Ma nyitott Sopronban a felújított piac és vásárcsarnok. Nem felhőtlen az öröm. A munkálatok alatt jelentős károk érték a kereskedőket. Pertársaság alakult.
Egyik évről a másikra 147,8 millió forintról 850 millióra nőtt a zöldfelület-fenntartásra kötött szerződés díja a XV. kerületben, miközben a karbantartandó terület nagysága csökkent.
Azt, hogy a helyi önkormányzat megkapja a nógrádi újépítésű ingatlanárak háromszorosáért felhúzott építmény többletköltségeinek fedezetét, a határmenti országrész fideszes politikusai intézték el.
Az üzlet valakiknek jövedelmező volt, mert a két és félmilliárdos beszerzésben darabonkét még kétezer forint plusz áfát is kiszámláztak azért, hogy leszállítsák a gépeket az iskoláknak.
Az ügyben volt hazai és uniós vizsgálat is - de ennek eredményét homály fedi.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak végül ki kellett adnia, pontosan mit tartalmaztak az uniós pénzből osztogatott csomagokra vonatkozó keretszerződés mellékletei.
Az ellenzéki politikus a túlárazott pécsi buszok ügyében zajló büntetőperhez kapcsolódva jelezte az ügyészeknek, hogy szerinte a fideszes képviselő érintett.
Az immár nyolc éve tartó folyamatos lakáspiaci drágulás után tavaly év végén és idén év elején is újabb rekordokat döntött a lakásárak növekedése.
A független országgyűlési képviselő szerint a határozatot aláíró rendőrségi vezető csak akkor nem kerülheti el a jogi felelősségre vonást, ha szakvéleményt szerez be arról, hogy „hülye, vagy ha elmondja, hogy ki utasította erre”.
A hivatalos magyarázat szerint azért, mert ezek vannak a Belügyminisztérium közelében, ami most átvette az OKFŐ irányítását az Emberi Erőforrások Minisztériumától.
Európai összevetésben is elképesztő költségei vannak a Kelenföld-Ferencváros vasútvonal felújításának.
A politikus szerint az illemhelyet annyi pénzből újították fel, amennyibe a Rózsadombon egy garzon kerül.
A rendőrség a Főtáv feljelentése alapján elrendelte a nyomozást a fővárosi távhővállalat előző vezetője, a fideszes Mitnyan György által a vesztes önkormányzati választások napjaiban megkötött, túlárazottnak tartott, a cég által nemrég felmondott üzemeltetési-őrzés-védelmi szerződés miatt.
Tüttő Kata bejelentette, hogy az előző városvezetés alatt, a Mitnyan György által vezetett FŐTÁV a Vízművekhez képest nyolcszoros áron rendelt meg egy felmérést, ráadásul egy követeléskezelő cégtől.
Az anyuka és két lánya okosban épített hűtőházat, lenyelték az önerőt, és szereztek még egy csomó uniós pluszpénzt is.
Nyolc év után hirtelen zavarni kezdete a kabinetet, hogy nem piaci áron dolgoznak az uniós pályázatok nyertesei.
Az állami beruházások drágán készülnek el, és kivitelezők hozzáértése is gyakran hagy kívánnivalót maga után. Az építész szakma most rendszerbe ültetné, kinek, mit és mennyiért szabad csinálnia.
Nemcsak a NAV, de az ORFK szoftverbeszerzését is gyanúsnak találták a Microsoft revizorai, amikor a magyarországi leány szerződéseit átvilágították, írja a Napi.hu. Másfélszeres túlárazásra is volt példa, a cég állami közbeszerzéseiért felelős korábbi vezetői pedig az államigazgatásban kötöttek ki.
Az állammal üzletelni mindig kiváltság volt. A mostanában megvalósuló nagyberuházások nemcsak arról nevezetesek, hogy a kivitelezésben kormányközeli vállalkozón kívül más nemigen rúghat labdába, de arról is, hogy a tervezett költségek magasról indulnak és menet közben akár többszörösükre is nőnek. A túlárazás ha nem is csak a ma regnáló kormány találmánya, de az Orbán-éra alatt lehetetlenült el végképp az ellenőrzés, és a felelősök számonkérhetősége.