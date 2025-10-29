Hadházy: nem nyomoznak a védettségi igazolványok előállítási költségeivel kapcsolatban

A független országgyűlési képviselő szerint a határozatot aláíró rendőrségi vezető csak akkor nem kerülheti el a jogi felelősségre vonást, ha szakvéleményt szerez be arról, hogy „hülye, vagy ha elmondja, hogy ki utasította erre”.