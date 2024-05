Meghalt Alice Munro

MTI-Népszava;

gyász;irodalom;Alice Munro;

2024-05-14 19:20:00

A Nobel-díjas kanadai írónő 92 éves volt.

Életének 93. évében, 2024. május 13-án elhunyt Alice Munro Nobel-díjas kanadai írónő. Az ontariói Port Hope-ban lévő otthonában érte a halál, amelynek a hírét a The Globe and Mail közölte a családra hivatkozva.

Az írónő Alice Ann Laidlaw néven született 1931. július 10-én született az Ontario tartománybeli Wingham városkában. Alig töltötte be tizennyolcadik évét, amikor szó szerint elmenekült otthonról, és beiratkozott a Nyugat-ontariói Egyetem angol szakára. Már tizenévesen elhatározta, hogy író lesz, első novellája egyetemista korában jelent meg 1950-ben, aztán az első kötete, a Boldog árnyak tánca is 1968-ban. Ezzel el is nyerte a legrangosabb kanadai irodalmi elismerést, a főkormányzó díját. Három évvel a Boldog árnyak után az Asszonyok és lányok élete című kötet a kanadai könyvkereskedők szövetségének díját érdemelte ki, 1980-ban A kolduslány című kötetéért Booker-díjra jelölték.

Művei azóta is világszerte nagy kritikai és közönségsikert arattak és aratnak, tucatnyi nyelven láttak már napvilágot. Számos díj és elismerés birtokosa volt, elnyerte többek között az Egyesült Államok könyvkritikusainak díját, a rangos Giller-díjat, 2009-ben megkapta a Nemzetközi Man Booker Díjat. 2013-ban neki ítélték az irodalmi Nobel-díjat, a mindössze egymondatos indoklás a modern novella mestereként jellemezte az írónőt, aki tökélyre fejlesztette a regény mögött háttérbe szoruló novella műfaját.

A kanadai Csehovként is emlegetett Munro a kortárs novella mestere volt, „a kis emberek, nagy érzések” krónikása. Művei magyarul is olvashatók, az Egy jóravaló nő szerelme, az Asszonyok, lányok élete, a Szeret, nem szeret, a Csend, vétkek, szenvedély, a Mennyi boldogság!, a Drága élet, a Kilátás a Várszikláról, az Ifjúkori barátnőm és A Jupiter holdjai.

A Szeret, nem szeret egyik novellájából 2007-ben nagy sikerű film készült Egyre távolabb címmel Sarah Polley rendezésében és Julie Christie főszereplésével. Az alkotást két Oscar-jelöléssel és a legjobb női főszereplőnek járó Golden Globe-díjjal jutalmazták. 2013-ban a kötet címadó novellájából készült film Liza Johnson rendezésében, 2016-ban pedig Cannes-ban mutatták be a Pedro Almodóvar rendezte Julieta című filmet, a Csend, vétkek, szenvedély című kötet egyik novellájának adaptációját.

Alice Munro 2009-ben nyilvánosságra hozta, hogy szívműtétje volt és rákkezelést is kapott, a Nobel-díjat sem tudta személyesen átvenni egészségi állapota miatt. Családja szerint már legalább egy évtizede demenciában szenvedett.