Az állami média véletlenül elküldött emailjéből tudta meg az EP-listavezetők vitáját firtató levélíró, hogy nem válaszolnak neki

P. L.;

vita;állami média;Magyar Péter;EP-választás 2024;

2024-05-13 19:50:00

Upsz.

Amikor úgy nézett ki, hogy az adófizetői százmilliárdokból működő állami média nem hajlandó választási vitát rendezni az EP-listavezetők között, egy lelkes állampolgár kérdőre vonta az MTVA-t emiatt - számolt be róla a 444, egy olvasója nyomán.

Azt írta:

„Tisztelt KÖZtelevízió! Kérem szíves tájékoztatásukat, hogy pontosan miért is nem lehet egy normális EP-képviselőjelölti vitának helyt adni? Nem fér bele a műsoridőbe? Végre lenne nézettségük is! A miniszterelnök egyszer már elbukott, ok. Ő ne jöjjön, de a többiek? Előre is köszönöm megtisztelő válaszukat!”

Az olvasó nagy meglepetésére érkezett is válasz. Igaz, nem szándékosan. Abban ugyanis ez állt:

„Nem tudom, hogy ő ki, gondolom valami honpolgár. Nem válaszolunk neki.”

Mint ismert, jelen állás szerint mégiscsak lesz vita az állami médiában, az viszont továbbra sem tisztázott, hogy Magyar Péter részt vesz-e rajta, ő ugyanis hiányolja, hogy a vita körülményeinek számos részletét nem tisztázták a meghívóban, például, hogy főműsoridőben illetve élőben adják-e.