Már húsz brit egyetemen folynak palesztinpárti tiltakozások

R. Hahn Veronika (London);

antiszemitizmus;Izrael;diáktüntetés;gázai offenzíva;tüntetések;tiltakozások;Egyesült Királyság;béketüntetés;zsidó diákok;

2024-05-14 15:14:00

Rishi Sunak kormányfő "toleranciára és egymás iránti tiszteletre" szólította fel a diákokat, hogy a legkülönbözőbb háttérrel rendelkező hallgatók is biztonságban érezhessék magukat.

A világ legrangosabb egyetemi városai, Oxford és Cambridge sem kivételek, az ódon környezetben, a patinás kollégiumok nagy műgonddal ápolt pázsitjain is tábort vertek az utóbbi napokban az Izrael gázai megszállása ellen tiltakozó diákok. A sátortáborok a nagy amerikai egyetemeken, köztük a Harvardon és a Columbián kezdeményezett akciók példájára alakultak ki, azzal a mindeddig örvendetes különbséggel, hogy sikerült elkerülni az Atlanti-óceán másik oldalán eluralkodott erőszakos összecsapásokat. Ebben bizonyosan szerepet játszik a brit rendőrség lényegesen kevésbé militáns hozzáállása.

Miközben a demonstrációk már múlt héten gombamódra kezdtek szaporodni, a Birminghami Egyetem lett e hét elején az első, amely jogi lépésekkel fenyegette meg diákjait, amennyiben nem hagynak fel a vizsgaszezont és a campus rendjét feldúló táborveréssel. Az egyetem rektora, Adam Tickell lemondta keddre tervezett találkozóját a palesztinpárti protestálókkal és csak akkor hajlandó a dialógusra, ha lebontják az edgbastoni egyetemi bázison felvert sátraikat. Mint az oktatási és adminisztratív vezető hangsúlyozta, "kész támogatni azokat a hallgatókat és egyetemi munkatársakat, akik részt akarnak venni tiltakozásokon és mélyen éreznek bizonyos ügyek felől, de elfogadhatatlannak tekinti a területsértéssel felérő rendbontást".

Ahogyan a Hamász izraeli terrorakciója után elindult gázai invázió óta minden második szombaton szigetországszerte megrendezett palesztin rokonszenv-felvonulások, úgy most az egyetemi demonstrációk is fokozódó félelmet keltenek a nagy-britanniai zsidókban. Londonban nagyon meggondolják, hogy a felvonulások idején bemerészkedjenek-e a városközpontba. Oxfordi diákokat is lehetett hallani, amint az ominózus "A folyótól a tengerig, Palesztina szabad lesz" szlogent harsogták, amit Edward Isaacs, a becslések szerint 9000 tagot számláló Union of Jewish Students elnöke a The Times napilapnak nyilatkozva "Izrael elpusztítására való uszítással" azonosított. A szervezet szerint múlt héten "minden idők legsúlyosabb antiszemita érzelmei uralkodtak el a brit egyetemeken", ezért felszólította az egyetemi vezetőket, "tegyenek gyors és határozott lépéseket a zsidó diákok biztonságának megvédése érdekében".

A zsidó közösség, aktuálisan a diákok aggodalmaira válaszolva Rishi Sunak tanácskozásra hívta össze az egyetemi rektorokat a Downing Street 10.-be. Miközben "érthetőnek" nevezte, hogy a közel-keleti konfliktus felkorbácsolta érzelmeket, leszögezte: "ez nem szentesíti a gyűlölködő magatartást, megfélemlítő viselkedést és a terrorizmus dicsőítését. Nem lehetünk a tiltakozók cinkosai, amikor esztelen követelésekkel állnak elő." A kormányfő arra utalhatott, hogy oxfordi diákok azt követelték az egyetem vezetésétől, hogy szakítson meg minden kapcsolatot az izraeli hadsereggel üzleti viszonyt fenntartó vállalatokkal.