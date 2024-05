Az egri városházát nyolcan ostromolják, Salgótarjánt balra húzza a szíve, Szolnokon friss repedések vannak az ellenzéki térfélen

Doros Judit;

Szolnok;Salgótarján;körkép;polgármesterjelölt;Eger;önkormányzati választás 2024;

2024-05-15 10:24:00

Egerben két volt fideszes önkormányzati frakcióvezető is ringbe száll a polgármesteri posztért a kormánypárt hivatalos jelöltjével szemben, és nevető harmadikként akár a pártok nélkül maradt Mirkóczki Ádám is befuthat. A választókerületeket bemutató sorozatunk 5. része.

Ember legyen a talpán, aki ma meg tudja jósolni, ki nyeri el Egerben a polgármesteri pozíciót, s a győztesnek lesz-e elég támogatója a majdani képviselő-testületben. Beszédes, hogy míg 2019-ben öten indultak a székért, de valójában két fél, a közös ellenzéki jelöltként indított, volt jobbikos Mirkóczki Ádám, illetve az akkori, jobboldali-lokálpatrióta polgármester, Habis László között dőlt el a csata, addig most nyolcan rajtolnak, s közülük négyen leginkább a fideszes szavazóbázist aprózhatják szét. Feltéve, ha addig politikai vagy egyéb előnyök miatt valamelyikük, vagy akár mindhárom jelölt vissza nem lép a hivatalos kormánypárti induló javára.

A jobboldali térfélen az utóbbi hetekben, hónapokban Egerben látványos szakítások, sértődések, duzzogások történtek, így fordulhatott elő, hogy mostanra hajdan hithű fideszesek, a párt korábbi erős, megmondó emberei szállnak harcba a Fidesz-KDNP lógó alatt induló Vágner Ákossal. Ő a politikában eddig kevésbé mártózott meg: korábban az agrárkamaránál töltött be megyei és országos posztokat, jó ideje pedig saját tanácsadó céget működtet.

A Lázár János miniszter személyes vizitálásával is támogatott jelölt kampányának visszatérő szlogenje, hogy Egerben rendnek és békének kell lennie, ami helyben azt jelenti, hogy véget kell vetni a regnáló polgármester, s a szétesett Fidesz-frakció baloldallal szövetkezett tagjai közötti adok-kapoknak. A marakodások és a baloldali képviselőkkel kötött paktumok miatt tavaly a Fidesz felszámolta a párt egri szervezetét, amelynek alelnöke, Oroján Sándor, az önkormányzat kormánypárti frakcióvezetője többször nyíltan konfrontálódott a központi akarattal. Ő később lemondott a frakcióvezetői posztról, most pedig Vágner Ákos kihívójaként egyesületi színekben ringbe szállt: erős és aktív kampányt visz, s a Tik-tokon is igyekszik a fiatalokat megszólítani.

Függetlenként elindul Orosz Lászlóné is, aki egészen mostanáig szintén a Fidesz színeiben politizált, s egy ideig, Oroján lemondása után az önkormányzati frakció vezetője is volt. S hogy még színesebb legyen a kép: erről a térfélről hódíthat el voksokat a jelenlegi egri hegybíró, Tarsoly József is, akinek csapatában szintén ott vannak volt fideszes frakció-tagok. Mindezek miatt sok jobboldali egri szavazó úgy érzik:

a matematikai valószínűségszámítás akár a mostani városvezető, a korábban ellenzéki összefogással győző Mirkóczki Ádám malmára is hajthatja a vizet. Hiába hátrált ki ugyanis mögüle minden, korábban őt támogató párt, ismertsége magas, ami akár szavazatokká is váltható, a fideszes szavazatok pedig a fenti perpatvarok miatt többfelé szóródhatnak.

Egerben a választópolgárok létszáma a legutóbbi voksolás óta ötvenezer alá csökkent, így a listás helyek és a választókörzetek száma is kevesebb lett. Egyes számítások szerint akár 5-6 ezer szavazat is elég lehet a polgármesteri cím elnyeréséhez a szétaprózódott csatatéren.

Az ellenzéki oldalon sokáig biztosnak tűnt, hogy Jánosi Zoltán, a Momentum, a DK, az MSZP és a Párbeszéd közös polgármester-jelöltje küzd majd a városvezetői címért, ő azonban március 15-én családi okokra hivatkozva visszalépett. Helyette a szocialista Pál György korábbi önkormányzati képviselő lesz e négy párt közös polgármester jelöltje, míg Domán Dániel az MKKP, Pápai Ákos pedig a Mi Hazánk színeiben próbálja majd elhódítani a posztot az immár egyesületi, s nem pártszínekben induló Mirkóczki Ádám jelenlegi polgármester elől.

Salgótarjánt balra húzza a szíve

Politikai ellenfelei állításaival szemben a „hajó nem süllyed, azonban a kormányt átadja” – mondta idén márciusban egy fórumon Fekete Zsolt, Salgótarján szocialista polgármestere, aki bejelentette: nem indul újra a posztért, átadja a stafétabotot a fiatalabb generációnak. Ez azt jelenti, hogy a baloldali összefogás közös jelöltje immár nem ő, hanem eddigi alpolgármestere, Huszár Máté lesz, aki nemrégiben az MSZP a DK és a Párbeszéd itteni kampányrendezvényén arról beszélt: az elmúlt két ciklus alatt megtanulta a közigazgatás csínját-bínját, és azt reméli, ezzel is hasznára lesz majd városának. Őt e három párton kívül a Jobbik és a Salgótarján, Szeretem! Egyesület is támogatja.

– Ez nem az a város, ahol a jobboldal nyerni szokott, bár előfordult ilyen is (Székyné Sztrémi Melinda a 2006-os önkormányzati választáson győzött a Fidesz jelöltjeként – a szerk.) – mondták el lapunknak helyben többen is, megerősítve, hogy a hajdani bányászváros szíve akkor is balra húz, ha az utóbbi évtizedekben sem fejlődött látványosan a település. Nógrád az ország legszegényebb megyéje, a munkanélküliség itt az országos átlaghoz képest magasabb, a keresetek pedig alacsonyabbak. Noha voltak ötletek arra, hogy újragondolják a régi iparvárosi profilt, és romkocsmákkal, interaktív játszóhelyekkel, szórakoztató parkokkal, retro-áruházzal „turbózzák fel” a lepukkant, elhagyatott gyárépületeket, a tervek végül nem váltak valóra. Ennek ellenére az általunk megkérdezett helybeliek nem gondolják, hogy egy kormánypárti polgármester nagyobb sikereket tudna elérni, mint az eddigi baloldali városvezetők.

A jobb oldalon több jelölt is indul: Kreicsi Bálint egy helyi családi cég ügyvezetője a Fidesz-KDNP és a Hajrá, Salgótarján! Egyesület, míg Ferkó Attila György a Jobb Páholy Egyesület színeiben. A Mi Hazánk Egyedi Norbertet indítja, a Munkáspárt Nagy Attilát, Jakab Péter mozgalma, a Nép Pártján pedig Rákos Tamással vág neki a polgármester-választásnak.

Szolnokon friss repedések vannak az ellenzéki térfélen

Nagy bravúr kellene ahhoz, hogy Szolnokon valamelyik ellenzéki jelölt elhódítsa a polgármesteri címet Szalay Ferenctől, aki immár több ciklus óta fideszes színekben vezeti a várost. Igaz, 2019-ben csak nagyon szoros küzdelemben győzte le az ellenzéki összefogás akkori közös jelöltjét, a szocialista Radócz Zoltánt, aki mindössze egy százalékkal maradt le mögötte. Az önkormányzat viszont akkor ellenzéki többségű lett, igaz, később a városvezetésnek sikerült maga mellé állítani két képviselőt, akik szavazatával a polgármester immár ténylegesen is megszerezte az irányítást. A helyzet most lényegesen nehezebb az ellenzék számára, mert látványos repedések keletkeztek ezen az oldalon. Kevesebb mint egy hónappal a választások előtt Berényi Gábor jobbikos képviselő bejelentette, mégsem indul az önkormányzati képviselői helyért, szavai szerint ugyanis az ajánlásgyűjtés során bebizonyosodott számára, hogy nincs ellenzéki egység, s emiatt nincs esély a változásra.

Azt még a helyi baloldali érzelmű választópolgárok is elismerik: Szalay Ferenc erőteljes és rutinos választási kampányt visz; igaz, ehhez rendelkezésére áll pénz, paripa, fegyver és a fideszes hátország.

Mindeközben az ellenzék nem egységes: az LMP külön elindította Tóth Áront, csökkentve ezzel a majdnem összellenzéki polgármesterjelölt, Györfi Mihály esélyeit. Különösebb győzelmi várakozások nélkül száll ringbe a Munkáspárt színeiben Bencsik Mihály: a párt jellemzően egy-két százaléknyi szavazatot szokott „lecsípni” a baloldali voksokból, ám ez legutóbb épp elég volt ahhoz, hogy a fideszes Szalay Ferenc mindössze 252 szavazatnyi különbséggel fusson be az ellenzéki jelölt előtt: a munkáspárti aspiráns akkor 310 voksot vitt el. A Mi Hazánk Becsei Sebestyént küldi a pástra, Németh Attila az MDSZ (Minden Döntés Számít) Egyesület színeiben indul. Az egyedüli független jelölt a Tisza és a Zagyva ölelte városban Soós Krisztián: róla helyi forrásaink nem sokat tudtak; ő maga saját közösségi oldalán gyakorlatilag arról panaszkodott, hogy egyedül vette a nyakába a várost, s legalább négyezer otthonba kopogtatott be, hogy megszerezze az indulásához szükséges közel négyszáz ajánlást.