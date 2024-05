Fekete Norbert;

MSZP;kampány;ellenzék;Karácsony Gergely;Salgótarján;Demokratikus Koalíció;Tüttő Kata;Dobrev Klára;Párbeszéd-Zöldek;önkormányzati választás 2024;EP-választás 2024;

2024-05-07 07:30:00

DK-Tisza Párt koalíció mellett is érveltek Dobrev, Tüttő és Karácsony salgótarjáni közönségében – Videó!

Nem mellesleg azt is megtudtuk, ki az ördög.

A DK-MSZP-Párbeszéd-Zöldek pártszövetség a nógrádi megyeszékhelyen tartott kampányrendezvényt.

A DK EP-listavezetője és a budapesti főpolgármester is üzent a Magyar Péter pártjával kokettáló ellenzéki szavazóknak. Karácsony Gergely azt mondta, a világról tíz éve is ugyanazt gondolták, mint most, és ő attól tart, tíz év múlva is ugyanazt fogják, de valakitől azt is megtudtuk, ki az ördög.

Fekete Norbert videója.