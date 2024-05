Orosz Anna: Nincs olyan messiás Magyarországon, aki egy ennyire brutális elnyomó rendszerből ki tudja vezetni az országot

Árpási Bence;

Videó;interjú;Momentum Mozgalom;Orosz Anna;Donáth Anna;Magyar Péter;önkormányzati választás 2024;EP-választás 2024;

2024-05-15 13:30:00

Legyen az a Momentum, legyen az Magyar Péter, legyen az bárki más. Szerinte semmit nem kell abba a képbe látni, amelynek a kedvéért Donáth Anna beállt a Tisza Párt aláírásgyűjtő pultja mögé. Videóinterjú.

Természetesen nem akarom a Momentum jelentőségét lebecsülni, de az emberek alapvetően nem a pártokkal foglalkoznak, hanem a saját életükkel – jelentette ki az ellenzéki párt országgyűlési képviselője, frakcióvezető-helyettese a Népszavának adott videóinterjújában.

Orosz Anna szerint azt még nehéz megbecsülni, hogy mely pártokhoz hányan vándoroltak át Magyar Péter megjelenése óta, ezt majd csak június 9-én fogjuk látni. Kifejtette, nincs olyan messiás Magyarországon, aki egy ennyire brutális elnyomó rendszerből ki tudja vezetni az országot. Ezt egyetlen erő valószínűleg most sem tudja véghez vinni. Legyen az a Momentum, legyen az Magyar Péter, legyen az bárki más. Tehát biztos, hogy sok-sok tehetséges, hiteles emberre és közösségre van szükség ahhoz, hogy változás legyen. Ráadásul nem elég egyébként jó embereket összegyűjteni, akik hajlandók minden retorzió árnyékában is beszállni ebbe a küzdelembe, hanem nagyon erős struktúrákat is kell építeni – magyarázta.

Orosz Anna úgy véli, a Fidesznek élet-halál kérdése a hatalomban maradás, de még elképesztő sok munka lesz addig, ameddig ez a rendszer oda kerül, ahová való, ezért mindenkinek félre kell tennie partikuláris nézeteltéréseit, aki egy európai, szabad, demokratikus, emberséges, zöld országban szeretne élni. Arról a fényképről, amelyen Donáth Anna pártelnök látható a Tisza Párt aláírásgyűjtő pultja mögött, az országgyűlési képviselő azt mondta, semmit nem kell belelátni, hiszen csak egy közös képről van szó, semmi többről.

Arra a kérdésre, hogy mit csinál másképp Magyar Péter, úgy reagált, hogy az új politikai üstökös belülről látta a rendszer és a propaganda működését, ez pedig nagymértékben erősíti hitelességét a választók előtt.