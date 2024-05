Kocsis Máté állami beavatkozással regulázná meg az internet „véres kommentelőit”

nepszava.hu;

2024-05-16 19:51:00

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője valamiért csak a „baloldali” médiumokat okolja a gyűlöletkeltésért, amely szerinte a szlovák kormányfő elleni merénylethez vezetett.

Tenni kell valamit a gyűlöletkeltés ellen – jutott eszébe a Robert Fico szlovák miniszterelnök elleni merénylet másnapján Kocsis Máténak a Fidesz parlementi frakcióvezetőjének az InfoRádió Aréna című műsorában – szúrta ki a 444. A kormánypárt vezető politikusa szerint lehet büntetőjogi felelőssége annak, aki egy ilyen, az emberi méltóságot sértő és életellenes kommentet megír. Példaként a cseh szabályozást hozta, amely szerint az is bűncselekményt követ el, aki bűncselekmény elkövetését helyesli az interneten.

– A jogalkotásnak a következő időszakban el kell azon gondolkodnia, hogy ezt a véres kommentszekciót miként lehet egy kicsit, állami beavatkozással kordában tartani. Ez olyan fokon elfajult, hogy Szlovákiában most a történtekig vezetett. Magyarországon pedig ez a verbális erőszak, a virtuális térben zajló polgárháború mindenképpen megfékezendő – mondta Kocsis, aki – mint azt nem is titkolta – meglehetősen egyoldalúan szemléli a világot.

– Személyesen is okolok nagyon sok magyarországi, baloldali médiumot is, akik egyébként mesterfokon űzik a gyűlöletkeltést, az indulatkeltést, az elfogult közléseket, a mások megbélyegzését. Ide értve „a Telexet, a HVG-t, a 444-et, és még hosszan sorolhatnám” – magyarázta a fideszes politikus, aki nem csak a kommentelőket, hanem az adott felületek tulajdonosait is elővenné, ha nem törlik időben az életellenes mocskosságot. Itt a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának egyik korábbi ítéletére hivatkozott. A törvénymódosítás benyújtásáról Kocsis Máté még nem tudott nyilatkozni, de azt elmondta, hogy ő azt is elítélné, ha valaki Gyurcsány Ferenc megöléséről írna kommentet.