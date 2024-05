Folytatódott Orbán Viktor pervesztes sorozata a Spar-ügyben

nepszava.hu;

Orbán Viktor;Spar;helyreigazítási per;pervesztes;

2024-05-16 22:06:00

A miniszterelnök 10 nap alatt már a hatodik bírósági perét vesztette el első fokon.

Csütörtökön folytatódott Orbán Viktor kormányfő pervesztes sorozata a Spar-ügyben – írja a Media1 Pécsi Törvényszéknek a laphoz eljuttatott írásos ítélete alapján. Eszerint a bíróság elutasította a miniszterelnök magánszemélyként benyújtott keresetét a Pécsi Stop nevű helyi hírportál ellen, s ezzel Orbán 10 nap alatt már a hatodik bírósági perét vesztette el első fokon, igaz, akadt egyetlen olyan szerkesztőség elleni eljárás is, ahol a bíróság neki kedvezett, de ott már biztosan fellebbezés lesz.

A kormányfő több portált beperelt, mert ismertették Hans Reisch Spar-vezérigazgató Lebensmittel Zeitungnak adott nyilatkozatát, amely szerint a magyar miniszterelnök korábban azt javasolta a Sparnak, hogy adjanak egy rokonának részesedést az üzletlánc magyarországi leányvállalatában. Az újabb elsőfokú ítélet szerint jogszerűen írta le azt a portál, hogy „Hans Reisch közölte: Orbán Viktor már kérte a kereskedelmi multitól: engedje meg rokonának, hogy befektessen a magyar leányvállalatba”, ugyanis a szöveget teljes egészében, kontextusában kell értelmezni. A Pécsi Törvényszék ezért nem jogerősen 386 351 forint perköltség és 36 ezer forint eljárási illeték megfizetésére kötelezte a kormányfőt, amiért megalapozatlanul citálta bíróság elé a pecsistop.hu címen elérhető hírportál szerkesztőségét.

A bíróság ítéletében részletesen levezette azt is, hogy a társadalmi-közéleti vita eldöntése, továbbá a vita során megjelenő közlésekben, állításokban való „igazságtétel” nem lehet sajtó-helyreigazítás tárgya. A bíróság hosszas indoklásával tételesen alátámasztotta a döntését.

Lapunk is írt arról, hogy a miniszterelnök az elmúlt napokban két pert is vesztett a Fővárosi Törvényszéken az rtl.hu, egyet pedig a Magyar Narancs ellen. Korábban szintén elutasították keresetét az Index és az Economx című lapok ellen, de Orbán Viktor beperelte még a 24.hu-t, a Hírklikket és a 444-et is a Spar-vezér nyilatkozata miatt.