„HÁBORÚ” – A Fidesz nem cifrázta túl új választási plakátját, amihez a sormintát Magyar, Soros, Karácsony és Gyurcsány adja

2024-05-16 21:48:00

A Fidesz most vállalta a szellemi termékét.

Hatalmas, csaknem egy egész óriásplakátot elfoglaló nyomtatott betűkkel íratta ki a Fidesz legújabb választási plakátjára a „HÁBORÚ” szót – vette észre Budapesten a XI. kerületi Egér út közelében kihelyezett óriás reklámokat az rtl.hu. A plakáton az áttetsző írásjelek mögül szép sorban kandikálnak ki a kormánypárti propaganda gyűlölt figurái: Magyar Péter, Soros György, Karácsony Gergely és ki más, mint Gyurcsány Ferenc.

Igaz, az EP- és önkormányzati választás napjához közeledve a tájban gyönyörködők plusz vizuális élményként megkapják a vörös alapon fehér feliratokat a háború szó fölött azt, hogy „stop”, alatta pedig „június 9. Csak a Fidesz!”

Az rtl.hu szerint a korábbi, Ursula von der Leyent és Dobrev Klára is bemutató plakátokon több helyen az impresszum is lemaradt, ami a jogszabály szerint kötelező lenne. A Fidesz akkor a portálnak azt válaszolta, hogy „a kihelyezést végző cég hibázhatott, és felszólították őket az impresszumok pótlására”. A kormánypárt most nevével vállalta a szellemi termékét.