Orbán Ráhel 13 millió forintos órát, egymilliós szoknyát, 2,5 milliós retikült viselt Dubajban Hadházy Ákos szerint

2024-05-18 18:50:00

Ez alapján a miniszterelnök lánya egy jobb autó árát viselte magán.

A dubaji turisztikai kiállításon járt Orbán Ráhel, s ha már így alakult, megadta a módját a nagyszabású rendezvénynek. Hadházy Ákos megpróbálta megtippelni, mennyibe kerülhetett a miniszterelnök lányának outfitje.

Az Orbán Ráhel által viseletéről a független országgyűlési képviselő eddig három Facebook-bejegyzést tett közzé. Minden részlet nem ismert, de amit eddig tudni lehet, az alapján is egy jobb középkategóriás autó ára bontakozik ki lelki szemeink előtt.

Egyik bejegyzésében az ellenzéki politikus felidézi, hogy Orbán Ráhel néhány hete tette ismét nyilvánossá az Instagram-fiókját. Az abban fellelhető képek alapján szerinte a kormányfő köztudomásúlag saját lábán álló lánya egy Ballon Bleu de Cartier típusú órát viselhetett, amelynek az értéke megközelítőleg 13 millió forint. Úgy véli, a szoknyája sem volt olcsó, a DIOR Dioriviera Toile de Jouy kollekció „fluorescent blue” darabjáról van szó, amely alaphangon egymillió forintba kerül.

Egy másik bejegyzés kitért a miniszterelnök lányának retiküljére is. Ez valószínűleg egy 6500 eurós Chanel darab, átszámítva két és fél millió forintot kell kicsengetnie az úri megjelenésre vágyó vevőnek.

„Csak találgathatunk, mi az oka annak, hogy nyíltan dicsekszik a mesés vagyonával. Egyszerűen ennyire buta, vagy betegesebb az apjánál is? Vagy egyfajta üzenet ez, hogy lám, ostobák, én mindent megtehetek?!”

- tette fel a költői kérdést Hadházy Ákos, majd leszögezte, hogy mielőtt bárki félreértené, ezeknek a posztoknak nem a hergelés a célja. „A gazdagság nem bűn és a kérkedés is csak jellemhiba. Az már más kérdés, hogy ez a mérhetetlen gazdagság az Önök pénzéből és nem tisztességes versenyben született” - írta a politikus.

Hadházy Ákos szerint Orbán Ráhel ruhája, órája és táskája annak a világos bizonyítéka, hogy hazugság a „nemzeti burzsoázia” megteremtéséről alkotott mítosz. „A Tiborcz Istvánnak és a többieknek juttatott tömérdek állami milliárd – ami nagyon hiányzik ebben az országban sok száz helyről – véletlenül sem forog vissza a gazdaságba, inkább jachtok, autók, New York-i lakás, méregdrága ruhák és kiegészítők formájában távozik” - jelezte, majd megjegyezte azt is, hogy az a tény, hogy szemérmetlenül még dicsekednek is vele, azt jelzi, mennyire elszakadtak a rendszer kegyeltjei a magyar valóságtól.

Korábban beszámoltunk róla, hogy Orbán Ráhel a Mária Dorottya württembergi főhercegnőről elnevezett Dorothea Hotel művészeti koncepciójának bemutatóján beszélt, s a rendezvényen mint a Tiborcz István NER-oligarcha érdekeltségébe tartozó BDPST Koncept kreatív igazgatója volt jelen.