Újbudán ütközik az összefogás és Magyar Péter pártja, Pokorni Zoltán távozásával felcsillant a remény a kétfarkúak előtt

Szalai Anna;

Budapest;XII. kerület;körkép;XI. kerület;önkormányzati választás 2024;

2024-05-18 18:00:00

Heves csata, egy hívatlan vendég és a békés egymás mellett élés jellemzi a három budai kerületet (XI.−XII.−XXII.), amelyből kettőben is a fideszes vezetés leváltása a cél.

Aggódni kezdett a Fidesz az eddig bevehetetlen fővárosi bástyának tartott XII. kerületért. Pokorni Zoltán kormánypárti városvezető februárban jelentette be, hogy tizennyolc év polgármesterség után visszavonul, mondván a politikusok ma élő bokszzsákká váltak. Ennyi ideig tűrte, de most átadja a helyét másnak. Az új kerületi fideszes „bokszzsák-jelölt” az alpolgármestere, Fonti Krisztina, persze az ellenzéki oldalról is akad pár jelentkező.

Április végén Orbán Viktor el is látogatott az 58-as villamos régi végállomásához, hogy elbeszélgessen a leköszönő Pokornival és Fontival, valamint kampánycsapatukkal. Nem sokkal később a KDNP egy szórólapon azzal riogatta a hegyvidékieket, hogy a kutyapártosok, ha hatalomra kerülnének a kerületben, ugyanúgy megfosztanák az egyházi közösségeket az önkormányzati támogatástól, mint ahogyan azt a IX. kerületben tették, ahol az MKKP társelnöke, Döme Zsuzsanna az alpolgármester. A szórólap felelős kiadója, a KDNP XII. kerületi szervezetének az elnöke, Azbej Tristan, a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztérium „üldözött keresztényeket segítő programokért felelős” államtitkára, akinek a kínai vagy éppen az azeri keresztényüldözéssel nincs baja. Fonti közben erősen kampányolt: felemelte a szavát a gyűlöletkeltés ellen, ingyen virágot osztott, toklász-kommandót vezetett.

Közben az ellenzék belső harcait (is) vívja a kerületben. Már az előválasztás is nehezen jött össze: hosszú vita folyt a lebonyolítás részleteiről, sőt az MKKP tagjainak egy része még a részvételt se helyeselte. Kovács Gergely lemondott, majd visszajött és végül fölényesen megnyerte a voksolást. Az előválasztás ettől függetlenül feszült hangulatú volt: a civil jelölt jogtalan adathasználattal gyanúsította a Momentumot, de Kovács is közzé tett belső momentumos iratot, miszerint az ellenzéki párt azzal próbált mozgósítani, hogy a kutyapárt elnökét még a választás előtt letartóztathatják. (Válaszcsapásként a Momentum később kiszivárogtatott egy kétfarkús pénzügyekről szóló hangfelvételt.)

Hivatalosan mindkét fél tartja magát az előválasztási egyezséghez a testületi helyek elosztásáról és az indulásról. A DK viszont úgy vélte, rá nem vonatkozik a kétpárti paktum, így polgármester-jelöltet ugyan nem állít, de önkormányzati képviselő-jelölteket igen. Szerintük nem ők, hanem a Kutyapárt az, amelyik az I., a III. és a VII. kerületben ráindul az ellenzéki polgármesterekre, veszélyeztetve a győzelmüket, ami csak a Fidesznek jó. (Ez persze a XII. kerületről is elmondható.) Fontin és Kovácson kívül két másik jelölt is akad a Mi Hazánk és a Szolidaritás jóvoltából, akiknek ugyan semmi esélyük a győzelemre, de néhány szavazatot elvihetnek az ellenzéki jelölttől.

Kovácsra mindenképpen nehéz menet vár a hagyományosan jobboldalinak számító kerületben, ahol Pokorni 2019-ben 59,6 százalékkal győzött. Távozásával azonban felcsillant a remény a váltásra.

Újbudán minden szépnek tűnt, aztán jött Magyar Péter

Csendes, de magabiztos győzelemre számítottak az ellenzéki erők a XI. kerületben. A jelenlegi polgármester a DK-s László Imre 2019-ben 7,3 százalékos fölénnyel győzte le a fideszes Hoffmann Tamást. A Honvédkórház, majd a Szent Imre Kórház korábbi főigazgatója az elsők között jelentette be, hogy újraindul a polgármesteri székért. Ehhez az összes ellenzéki párt támogatását megszerezte, februárban a budapesti kerületek közül elsőként jelentette be azt is, hogy Újbudán megállapodás született az ellenzéki pártok között. Az öt párt - DK, Momentum, MSZP, Párbeszéd, LMP – László Imre mellett közös jelölteket indít a június 9-i önkormányzati választáson.

„Különbözőségeink ellenére jól összecsiszolódtunk, bizonyítottuk, hogy nem csak akarunk, hanem tudunk is együtt dolgozni az újbudaiak érdekében” – összegzett László Imre közösségi oldalán. A XI. kerület által megrendelt idén márciusi közvélemény-kutatás szerint az újbudaiak 58 százaléka szerint jó irányba mennek a dolgok a kerületben, ez egyébként jóval magasabb arány, mint a fővárosi (37 százalék) vagy az országos (26 százalék) eredmény. Leginkább a zöld fejlesztésekkel elégedettek, legkevésbé a parkolási helyzettel. László Imre „jól jött ki” a kerületi pedofil botrányból, a Déli-körvasút beruházásban is a lakosság mellé álltak és a Kelenföldi városközpont nem túl jó állapotban lévő komplexumának vitatott értékesítéséről is sikerült lebeszélni a fővárost (legalábbis a választásokig).

Ebbe a szép víztükörbe taposott bele Magyar Péter és a Tisza Párt, amely két ellenzéki (XI. és XVIII.) és két fideszes vezetésű (X. és XVII.) kerületben indított jelöltet jócskán felforgatva a helyi közéletet, kockáztatva a regnáló polgármestereknek alapesetben jó esélyű újrázását. Újbudán Orbán Árpádot indították, aki közgazdászként az életminőség javításán dolgozna leginkább, de eddig nem tűnt fel a neve a politikai színtéren. Nagy kérdés, hogy a László Imre és az általa vezetett ellenzéki összefogás ereje elegendő lesz-e a Tisza pártos mellett a fideszes kihívó Király Nóra és a Mi Hazánk színeiben induló Zakar Gergely legyőzésére is. (2019-ben három ellenzéki ellenlábasa volt, együtt 7 százalékot vitték el.) Sz. A.

A béke szigetén nincs sok esély a váltásra

A XXII. kerületben sokak szerint már eldőlt a választás. Elsőként itt rendeztek előválasztást a húsvét előtti hétvégén, amelyen a Momentum Havasi Gábort indította, aki 2019-ben összellenzéki támogatással alig több mint 300 szavazattal maradt alul a fideszes, már akkor is hivatalban lévő polgármester, Karsay Ferenc mögött. A DK viszont a többi ellenzék pártot is maga mellé állítva saját jelöltet indított Perlai Zoltán személyében. Perlai 2002 óta tagja a képviselő-testületnek, ő a helyi DK elnöke és frakcióvezetője is. Karsay nyíltan Perlai mellett kampányolt. A voksoláson – meglehetősen ritka módon - több kormányszimpatizáns is részt vett.

Az előválasztást végül Perlai nyerte meg, így ő indul Karsay ellen hat párti támogatással. (Budafokon az LMP és a Jobbik is csatlakozott az ellenzéki választási szövetséghez.) Külön jelöltet állított a Mi Hazánk és a Szolidaritás, illetve van egy helyi civil is a pályán. A Szolidaritás színeiben induló Dankóné Hegedűs Jolán az előző választáson még az MSZP színeiben jutott be a testületbe, de azóta rendre a Fidesszel együtt szavaz.

Karsay Ferenc jelenlegi fideszes polgármester nagyon büszke arra, hogy a XXII. kerület a kampány idején is a „béke szigete a fővároson belül, hiszen itt nem jellemző az, hogy egymás munkáját semmibe vegyék, megrongálják”. Ez a nagy béke kevés jóval kecsegtet a változásban reménykedőknek. Sz. A.