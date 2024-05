Magyar Péter kilenc pontba szedte, hogy szerinte miről dönt Magyarország június 9-én

nepszava.hu;

2024-05-19 21:12:00

A Tisza Párt alelnöke szerint világos választási helyzet állt elő csaknem két évtized alatt. Állítását az Orbán Viktor pontosan azzá vált, ami ellen küzdött című videóval támasztotta alá.

Magyar Péter pünkösdvasárnap este tette közzé Facebook-oldalán azt a kilenc pontot, amelyben a híveit, támogatóit és leendő szavazóit kéri, hogy osszák meg, miről is döntünk június 9-én elsődlegesen az EP-választáson és az azzal egy időben tartott önkormányzati választáson. A poszt alapján a döntés minden pontban világos:

1.) Propaganda vagy valóság.

2.) Korrupció vagy tiszta közélet.

3.) További leszakadás vagy fejlődés.

4.) Türk Tanács vagy Európai Unió.

5.) Árokásás vagy összefogás.

6.) Kelet vagy nyugat.

7.) Háborús uszítás vagy béke.

8.) Deutsch Tamás vagy Magyar Péter.

9.) Fidesz vagy Tisza.

Magyar Péter, aki országjárásán is gyakran Kölcsey Ferenc epigrammájából vett idézettel zárja a programját, most is leírta: „A haza minden előtt”. A Tisza Párt alelnöke a posztja mellé egy videót is mellékelt Orbán Viktor pontosan azzá vált, ami ellen küzdött címmel, amelyben a jelenlegi miniszterelnök évekkel, évtizedekkel ezelőtti nyilatkozatait, az Orbán-kormány propagandamédiája által készített lejárató anyagokat, valamint Magyar Péter Debrecenben elmondott anyák napi beszédének részleteit vágták össze