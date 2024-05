Orbán Viktor pünkösdvasárnap videón genderezett és migránsozott a spanyolok előtt

nepszava.hu;

2024-05-19 20:06:00

A saját szuverenitására oly büszke magyar kormányfő a szélsőjobboldali Vox konferenciájára jelentkezett be videón. Nem először avatkozik be a spanyol belpolitikai küzdelmekbe.

„Vamos, Santiago, vamos, Vox, tegyük újra naggyá Európát!” – ezekkel a szavakkal buzdította spanyol populista szövetségeseit Orbán Viktor magyar miniszterelnök, aki videóközvetítésben n szólalt fel Madridban a spanyol populista, szélsőjobboldali Vox párt EuropaViva24 elnevezésű politikai nagygyűlésén – derült ki az Index cikkéből. A magyar nemzet és a saját szuverenitását lépten-nyomon hangoztató kormányfő itthon gyakorlatilag titokban kampányol, a spanyoloknak pedig azt mondta, „sok patrióta harcosra” van szükségünk Európában.

Nagy közös csata előtt állunk, Brüsszel tömeges illegális migrációt szabadít ránk, genderpropagandával mérgezi a gyermekeinket, sorsára hagyja a vidéket, és rombolja a hagyományos családokat. Ezt mi nem hagyhatjuk – mondta a miniszterelnök, aki azt is felidézte, hogy április közepén, az úgynevezett Nemzeti Konzervativizmus Konferencián (NatCon) Brüsszelben rájuk küldték a rendőröket. Nem akarták hallani, hogy konzervatív-keresztény hazafias értékekről, vagyis a mi Európánk jövőjéről beszélünk – mondta Orbán, aki most a szuverenitás védelme helyett arról beszélt:

„Csak magunkra számíthatunk, ha meg akarjuk védeni Európa határait, biztonságban és békében akarjuk tudni a családjainkat, ha segíteni akarjuk a gyermekvállalást, és azt akarjuk, hogy a vidéknek, a spanyol vidéknek is legyen jövője”.

Ehhez pedig sok patrióta harcosra van szükségünk szerte Európában. Olyanokra, akik már bizonyítottak – mondta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy Santiago Abascal és pártja, a Vox elhivatott harcos, különösen ha a biztonságról, a szabadságról, a spanyolok, a családok védelméről van szó.

A Vox a vasárnapi politikai nagygyűlésen mutatta be a programját a június 9-i európai parlamenti választásra. Az eseményen nem csak a magyar kormányfő, hanem más populista, szélsőjobboldali politikusok is felszólalt: Javier Milei argentin elnök és Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés elnöke személyesen, Giorgia Meloni olasz kormányfő pedig videóközvetítésben.

Orbán Viktor nem először avatkozik bele Spanyolország belügyeibe. A Népszava is beszámolt arról, amikor tavaly júniusban az spanyol parlamenti választások előtt tárgyalt Santiago Abascallal a Karmelita kolostorban, és akivel megerősítette elkötelezettségét a Fidesz és Vox együttműködése mellett. – Szeretnénk, ha Európában is lenne egy jobboldali fordulat – mondta csaknem egy éve Orbán Viktor. Csakhogy az áttörés elmaradt Sanyolországban is, ahol nagy bánatára a szocialista Pedro Sánchez lett a miniszterelnök.