Egykori tanácsadójának nagyon hiányzik Novák Katalin, a köznevelési helyettes államtitkár példaképként tekint a volt köztársasági elnökre

Á. B.;Á. Z.;

Novák Katalin;Skrabski Fruzsina;

2024-05-20 19:22:00

Arra a Novák Katalinra, aki elnöki kegyelmet adott a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon pedofilügyben kényszerítésért elítélt egykori igazgatóhelyettesének.

„Szinte nem telik el nap, hogy valaki ismerős, ismeretlen meg ne szólítson vagy írjon, hogy mennyire hiányzik nekik Novák Katalin” - írta egy hétfői Facebook-posztban a volt államfő egyik tanácsadója.

Skrabski Fruzsina azt írta, „sokan búslakodnak”, mekkora hiányt jelent Novák Katalin hiánya, aki szerinte „szívből politizált”, természetes volt és hiteles, aki olyan ajtókat nyitott meg külföldön és itthon, amilyeneket senki más. „Senki nem érti miért kellett őt kivégezni. Még aki haragudott rá a kegyelmi döntés miatt, ők is azt mondják, hogy bőven elég lett volna, ha bocsánatot kér” - fogalmazott.

Hozzátette, nem találkozott vele lemondása óta, de néha váltanak pár szót sms-ben és fogad rengeteg, neki szóló levelet, várja, hogy túllegyenek a választásokon és találkozhassanak. „Amikor kiálltam mellette, nem tudtam, hogy ennyi szeretetet és megbecsülést kapok érte, de ez is bizonyítja, hogy jónak lenni jó, bátornak és hűségesnek lenni érdemes” - zárta sorait Skrabski Fruzsina.

A kommentszekcióban megjelent a köznevelésért felelős helyettes államtitkár is, aki azt írta. „Nekem is hiányzik. Példaként tekintek rá, bízom benne, sőt, biztos vagyok benne, hogy olyan területen folytatja majd munkáját, ahol tovább tudja vinni azt a sok jót amit eddig is képviselt” - fogalmazott Balatoni Katalin.

Hogy világos legyen: Novák Katalinnak azért kellett távoznia hivatalából, mert elnöki kegyelemben részesítette a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon pedofilügyben kényszerítésért 3 évre 4 hónapra elítélt volt igazgatóhelyettesét, Kónya Endrét. Az igazgatóhelyettes volt az, aki éveken át falazott a pedofíliáért 8 évre ítélt igazgatónak, Vásárhelyi Jánosnak, a többi között azzal, hogy megpróbálta vallomásuk megváltoztatásra rávenni az áldozatokat, vagyis az állami gondozásban élő gyerekeket. Egyikőjük nem bírta a megaláztatást, és 2016-ban a vonat alá ugorva öngyilkos lett.

Novák Katalin február 10-én mondott le. Nemrég Spanyolországban , az Andalúziai Királyi Lovasiskolában tűnt fel, de azután, hogy ennek híre ment, a látogatásáról tanúskodó fényképeket villámgyorsan törölték.