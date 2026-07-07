Skrabski Fruzsina Mészáros Lőrinctől és más NER-oligarcháktól várja az MCC megmentését

A kegyelmi ügybe belebukó Novák Katalin egykori tanácsadója szerint a Fidesz káderképzőjeként ismert oktatási intézményben nagyon magas szintű a képzés. Az MCC vezetése szerint nem kell őt félteni, úgy működik majd tovább, mint eddig.