A kegyelmi ügybe belebukó Novák Katalin egykori tanácsadója szerint a Fidesz káderképzőjeként ismert oktatási intézményben nagyon magas szintű a képzés. Az MCC vezetése szerint nem kell őt félteni, úgy működik majd tovább, mint eddig.
Arra a Novák Katalinra, aki elnöki kegyelmet adott a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon pedofilügyben kényszerítésért elítélt egykori igazgatóhelyettesének.
Skrabski Fruzsina marad hű tanácsadó, és azt is el tudja képzelni, hogy titkosszolgálati akció áll a történtek hátterében.