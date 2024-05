Az Integritás Hatóság vizsgálja a 677 milliós kazári bölcsőde ügyét

nepszava.hu;

beruházás;bölcsőde;uniós források;Kazár;Hadházy Ákos;túlárazás;Integritás Hatóság;

2024-05-21 11:18:00

Az uniós források felhasználását itthon ellenőrző szervezet több mint három hónappal Hadházy Ákos bejelentése után jelzett vissza, hogy eljárást indított.

Az Integritás Hatóság is vizsgálja a kazári 677 millió forintos minibölcsőde ügyét; a 12 fős bölcsödét annyiból sikerült kihozni, amennyiből a Rózsadombon is vehető egy új luxusvilla – írja Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő arról, hogy február közepén tett bejelentése a visszaélésgyanús beruházás vizsgálatáról most kapott értesítést. Az ellenzéki politikus, aki egyébként már újév másnapján posztolt az 1600-as lélekszámú faluban épített méregdrága bölcsődéről, megdicsérte az Európai Ügyészség helyett létrehozott hatóságot, mondván, az elmúlt időszakban néhány egészen korrekt vizsgálatot is lefolytatott.

Hadházy Ákos már egy januári Facebook-bejegyzésében a legpofátlanabb dolognak nevezte, hogy az alapkőletételen maga a falu polgármestere mondta el, hogy eredetileg kevesebből tervezték. – A beruházás kivitelezéséhez a környék talán egyik legnagyobb többletköltség-igénylését hagyta jóvá számukra a Pénzügyminisztérium a térség országgyűlési képviselője és a megyei önkormányzat elnöke közbenjárásának köszönhetően – fogalmazott önleleplezően Gecse Ákos a település vezetője, aki mintha mi sem történt volna, újraindul a június 9-i választáson.

Most a korrupciós ügyek feltárásában évek óta jeleskedő képviselő szkeptikus is, mert szerinte az Integritás Hatóság vizsgálatától „a nógrádi fideszes urak” nem fognak megremegni. Ezt azzal indokolta, hogy a szervezet jogkörei nagyon gyengék és nem is viheti bíróság elé az elkövetőket. – Az Integritás Hatóság munkájának annyi értelme azért lehet, hogy újabb bizonyítékokat tesz le az asztalra arról, hogy semmi nem változott a tolvaj kormány hozzáállásában a korrupciót illetően – tette hozzá Hadházy Ákos.

Az ellenzéki parlamenti képviselő most sem rejtette véka alá a véleményét: „Addig egy kanyi eurocentet sem küldenék az EU helyében, amíg nem csatlakoztunk az Európai Ügyészséghez. Egy kicsit is felelős ellenzéki politikusnak tudnia kell: a szabadon ellopható pénz ugyanis minden látszat ellenére csak árt ennek a szerencsétlen országnak.”