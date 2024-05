Házkutatást tartott a NAV Újpest DK-s alpolgármesterénél

nepszava.hu;

2024-05-21 17:29:00

Trippon Norbert, az ellenzék polgármesterjelöltje egyértelműen lejáratásnak, a kampány részének tartja az akciót.

Kedd reggel 6 órakor egy 5 fős NAV különítmény hajtott végre házkutatást az otthonunkban. Ugye nem kell részleteznem, milyen volt látni a sokkot kapott és síró feleségemet, a szintén zokogó és ijedt kislányaimat. Hogy hogyan élték meg reggel hatkor mindezeket. Pusztán a fidesz bosszú és hatalomvágya miatt. Feltúrták az egész házunkat – írta keddi Facebook-posztjában Trippon Norbert. Újpest DK-s alpolgármestere, aki a pártja mellett a Momentum, az MSZP, az LMP, a Jobbik és a Párbeszéd polgármesterjelöltje az előzményekről azt írta, hogy múlt pénteken a családi otthona vásárlásával és felújításával támadta meg a fideszes propagandasajtó.

Trippon kampányházkutatásnak minősítette a történteket, amely ellen panaszt tett. Leszögezte, a nyomozás, ami miatt kiszállt hozzá a NAV, nem ellene zajlik. Hogy miről lehet szó, azt is csak feltételezi az ellenzéki politikus: „Mint eddig sem titkoltuk, 2019 végén eladtuk korábbi lakásunkat és vettünk egy felújítandó házat Újpesten, melyet jó pár kivitelezővel újítottunk fel, igazolt, legális forrásokból utána következő évben. A házkutatás tudtommal az egyik akkoriban nálunk dolgozó kivitelező évekkel későbbi NAV eljárása miatt történt, vélhetően áfacsalás ügyben, de erről konkrétabb tájékoztatást nem kaptam, mivel az ügyben sem tanú, sem gyanúsított nem vagyok.”

– Mi közöm nekem építőipari cégek áfa ügyeihez? Hát annyi, hogy 19 nap múlva önkormányzati választások jönnek – válaszolt is a saját kérdésére Trippon Norbert, megjegyezve, a házkutatás vége felé a ház körül feltűnt Wintermantel Zsolt volt fideszes polgármester, aki egyébként most is elindult a pozícióért. Az ellenzéki jelölt hozzátette, az öt NAV-nyomozó mindössze egy magánszerződéssel illetve számlákkal távozott, amiket ő maga adott a kezükbe.

Az ügyben a Telex a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészséget kereste meg, s ahogy megtudták, a feltárt vagyoni hátrány több százmillió forintra rúg. A terheltek száma 39, az eljárás több mint egy éve folyamatban van. A konkrét házkutatásról nem nyilatkoztak, de kiemelték, hogy a bűncselekményekhez köthető valamennyi gazdasági társaság fontosnak tekinthető az eljárásban, hiszen hozzájuk bizonyítási eszközök köthetők.