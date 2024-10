Eltűnt a diákjával viszonyt folytatott volt KDNP-s politikus

Körmenden mindenki tényként beszél a volt alpolgármester és tanítványa viszonyáról, de csak nagyon kevesen mernek a nyilvánosság előtt is megszólalni az ügyben. Az ATV riportjából azért így is kiderült, hogy Szabó Ferenc volt KDNP-s politikus a botrány kirobbanása után szabadságot vett ki, azóta nem is látták.