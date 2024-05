Kocsis Máté: A baloldalra leadott szavazatok a brüsszeli háborús központba kerülnek

MTI-Népszava;

háború;Kocsis Máté;riogatás;EP-választás 2024;

2024-05-21 21:20:00

Mindenki rettegjen!

Aki szűk három hét múlva a Fideszt támogatja, az a békére adja voksát, a baloldalra leadott szavazatok viszont a brüsszeli háborús központba kerülnek - jelentette ki Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője kedden, pártja országjáró kampánykörútjának gyöngyösi állomásán.

Kocsis Máté a Fidesz helyi választási fórumát megelőző sajtótájékoztatón elmondta, június 9-én olyan választás lesz Magyarországon, amely a biztonságról szól. Rég volt ilyen, a választópolgárok talán nem is emlékeznek arra, hogy háború kérdésében kellett volna európai ügyekben szavazni, ám most ez történik - állította.

Szavai szerint az elmúlt két év orosz-ukrán konfliktusa és az ahhoz való európai bizottsági hozzáállás megmutatta, hogy az unió gyökeresen megváltozott: ma már nem a békét és jólétet garantálja, hanem a háború és visszaesés politikáját képviseli. A Fidesz éppen ezért mondja, hogy változás kell Brüsszelben - hangoztatta. „A brüsszeli elit, az európai nagy országok vezető politikusai mind-mind háborús pszichózisban vannak, olyan nyilatkozatokat tesznek, melyek életveszélyesek és veszélybe sodorhatják egész Európát” - fogalmazott. Mindez a magyarokat talán azért is érinti jobban, mert a háború egy szomszédos országban zajlik és nem szeretnék, ha kiszélesedne, ha felelőtlen európai politikusok a harmadik világháború közelébe sodornák a kontinenst - mondta a frakcióvezető.

Kocsis Máté kifejtette, szerinte itthon, Magyarországon is ez a belpolitika viták fő témája, hiszen van egy „világos állásponttal rendelkező kormányoldal”, amely a „béke pártján” áll, míg vele szemben felsorakoztak azok a „jellemzően külföldről finanszírozott” pártok és politikusok, melyek, illetve akik finanszírozóik igényeinek megfelelően a háború oldalán állnak. Így aki a választáson a Fideszt támogatja, az a békére adja voksát, a baloldalra leadott szavazatok viszont a brüsszeli „háborús központba kerülnek” - mondta, jelezve, a gyöngyösieket is arra kérik, hogy támogassák a „békepárti” „jobboldali” jelölteket, nem csupán az EP, de az önkormányzati választásokon is. Utóbbi esetében ugyanis nem mindegy, mely települések vezetése lesz a háború és melyeké a béke álláspontján.

„A legmeghatározóbb erővel a fizikai biztonság iránti vágy jelentkezik az emberben. Ezért van az oly gyakran, nemcsak Magyarországon, hanem máshol is, különösen a harmadik világ országaiban, hogy a hatalmon lévők éppen az embereknek ezt a legalul lévő, legmélyebb, legerősebb ösztönökből fakadó igényét, vagy életösztönét támadják meg. Ez pedig a fizikai biztonság. És ha el tudja hitetni egy kormány, vagy egy ilyen harmadik világbeli erő az ellenfeléről, hogy valójában ezen a szinten kell félni az ellenzéktől, mert az a fizikai biztonságot is veszélyezteti már, akkor jó eséllyel pályázhat arra, hogy mindenfajta kormányzati teljesítménytől függetlenül, a rend iránti vágy miatt odafordulnak az emberek.” Na jó, ezt már nem Kocsis Máté mondta, hanem Orbán Viktor, még 2007-ben.