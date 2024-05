Úgy tűnik, rendeződik Esterházy Péter egykori otthonának sorsa, az épület alkotóházként működik majd tovább

MTI-Népszava;

Esterházy Péter;III. kerület;Kiss László;Óbuda;alkotóház;

2024-05-22 15:25:00

A házat a III. kerületi önkormányzat vásárolja meg.

Alkotóházként működik a jövőben Esterházy Péter író egykori otthona, amelyet a III. kerületi önkormányzat vásárol meg – jelentette be Kiss László, a kerület polgármestere szerdán Budapesten.

„Ennek az épületnek csodálatos miliője van, ennek az épületnek önálló léte van, és mi őszintén reméljük azt, hogy ez a lét az alkotásokban is tetten érhető lesz” – mondta Kiss László a rómaifürdői ház kertjében tartott sajtótájékoztatón, kiemelve, az épületet emlékház mellett alkotóházzá alakítják át, ahol magyar és nemzetközi írók is dolgozhatnak.

Mint mondta, tervük úgy válik valóra, hogy

Dragomán György író és a kerület díszpolgára, Vámos Miklós író elhatározásával létrejön egy alapítvány, amely biztosítja a szakmai hátteret az emlékház működéséhez. Terveik szerint az önkormányzat megvásárolja az Emőd utcai ingatlant, és az alapítvánnyal közösen működteti benne az alkotóházat.

Esterházy Marcell a család képviseletében elmondta, régi vágyuk, hogy az épületből, ahol több mint 40 évig alkotott és élt családjával édesapja, alkotóház váljon, és egy nagyobb közösségnek tegyen szolgálatot.

Dragomán György író kiemelte, hogy két barátjával, Vámos Miklós és Daniel Kehlmann íróval közösen határozták el, megpróbálnak tenni azért, hogy ebben a házban az alkotás folyamata ne érjen véget, ezért alapítványt hoznak létre.

– Elsősorban az volt a vágyunk, hogy alkotóház jöjjön létre, nem múzeum, hanem egy olyan hely, ahol mindig élet van, ahova alkotni jönnek emberek, ahogy ez apám életében is történt – mondta lapunknak korábban Esterházy Marcell a családi ház sorsáról. Hozzátette, több olyan emberrel is egyeztettek, akik külföldön vezetnek alkotóházat vagy ehhez hasonló intézményt, hiszen ezt a házat fönn kell tartani, csakis olyan vezetőre lehet bízni, aki megteremti a szükséges intézményi hátteret. Magyarországon a fővárossal is beszéltek, ám az anyagi terhei miatt nem tudott segíteni. Miután nem jártak sikerrel, meghirdették a házat. Dragomán volt az első, aki írói oldalán felhívta a figyelmet az „irodalomtörténeti jelentőségű ingatlanhirdetésre”.