Lázár János: Aki nem a Fideszre szavaz, az az ország ellenségeit erősíti

P. L.;

Lázár János;Nagykálló;Orosz Mihály Zoltán;

2024-05-22 17:43:00

Elég súlyos állításokat tett a tárcavezető, de a Fideszen belüli különleges szokásához tartva magát, most is válaszolt a sajtó kérdéseire.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nagykállón tartott fórumot Lázár János építési és közlekedési miniszter, szavazásra buzdítva a helyieket. Beszédében tett néhány meglehetősen erős állítást is, például azt magyarázta, hogy bár fel lehet vetni jogos kritikákat a Fidesz kormányzásával szemben, de aki a mostani időkben nem lojális a párthoz, az szerinte nem a Fidesznek árt, hanem az ország ellenségeit erősíti.

A Telex megkérdezte a helyszínre érkező polgárokat, mit gondolnak arról, hogy bebizonyosodott, orosz hackerek feltörték a külügy levelezését, és a kormány ezt évekig letagadta, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig ezek után Barátságért kitüntetést vett át Szergej Lavrov orosz külügyminisztertől. A válaszadók között volt, aki szkeptikusan kezelte ezeket az információkat, voltak azonban, akik ellenzéki érzelműként mentek el a fórumra.

A rendezvényre ellátogatott Orosz Mihály Zoltán is, Érpatak korábbi, szélsőjobboldali polgármestere, aki most a nagykállói képviselőtestület tagja és itt indul is a polgármesteri posztért. Ő a lapnak úgy nyilatkozott az orosz hackertámadásról, hogy ennek diplomáciai következményei kellene legyenek, ha lenne egy nemzeti érdekeket védő kormány, amely nem vazallus államként kezeli Magyarországot. Szerinte egy népbutító, göebbelsi-birnbaumi-finkelsteini propagandát folytat az Orbán-kormány, és elmondása szerint azért dolgoznak Nagykállóban, hogy ez az agymosás ne legyen sikeres. A korábbi érpataki polgármester egyébként Lázár Jánossal is összefutott, aki azt közölte vele, hogy Isten őrizze a helyieket attól, hogy ő legyen Nagykálló új vezetője.

Lázár János beszédében azt fejtegette, ő el tudja fogadni, ha valaki hangot ad a kritikáinak a Fidesz-kormánnyal szemben, szerinte viszont azt kell meggondolni, hogy a jelenlegi veszélyes világban ki tudja az országot jobban védeni.

„Aki ilyen helyzetben, ilyen körülmények között föladja a lojalitást, a hűséget és a szolidaritást, az az ország ellenségeit erősíti. Aki most a Fideszből kiáll, az az ország ellenségeit erősíti. Nem a Fidesznek árt vele, Magyarországnak árt vele”

- jelentette ki Lázár János, aki ezt követően - bár nem mondta ki a nevét - Magyar Péternek is üzent. Egészen pontosan eképpen: „aki ma a kormánypártot belülről gyöngíti, nem vitatva azt, hogy esetleg igaza lehet, az az ország ellenségeit erősíti, és ha valakinek kritikája, véleménye vagy ellenérzése van, annak nem az a módja, hogy kiáll a nyilvánosságra, alakít egy másik politikai pártot, hanem adott esetben tudomásul veszi, hogy egy ilyen veszélyes helyzetben nem érdemes és nem szabad az országot gyengíteni. Nem a Fidesznek árt vele, ha Magyarországnak gyöngébb lesz a kormánya, az országnak árt vele”.

A Telex a minisztert is megkérdezte az orosz hackertámadásról. Azt mondta, részleteket nem tud mondani az üggyel kapcsolatban, egyrészt a szakszolgálat akkori vezetőjét érdemes megkeresni, másrészt a külügyminisztériumot. Úgy vélekedett, hogy Magyarország geopolitikai helyzete és aktív nemzetközi politikai szerepvállalása miatt mindenféle titkosszolgálat előszeretettel próbál támadást intézni, nyugatról és keletről egyaránt, ezért azon nem lepődne meg, ha történik az orosz hackertámadáshoz hasonló. Azt nem hiszi, hogy Szijjártó Péter hazudott volna (annak ellenére, hogy immár bebizonyosodott, hogy a külügy tudott a támadásról és letagadta évekig - a szerk.). Olyan kormányülésről Lázár János nem tud, amin az ügy szóba került volna. Elmondása szerint bővebben viszont nem beszélhet, mert azzal államtitkot sértene és börtönbüntetéssel lenne sújtható.