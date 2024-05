Polyák Gábor: Németh Balázs alkalmatlan a közszolgálatiság megjelenítésére

Krausz Viktória;

Várkert Bazár;elemzés;Polyák Gábor;MTVA;tévévita;EP-választás 2024;

2024-05-23 13:30:00

A vita formájánál nagyobb baj, hogy a közszolgálati média nem látja el a dolgát, közszolgálati feladatát – mondta a médiakutató, a Mérték Médiaelemző Műhely vezetője. Interjú.

A meghirdetett feltételek mellett nevezhető egyáltalán valódi vitának az műsor, amit a köztévé szervez?

Nem csak az a probléma, hogy ez a vita ebben a formában nagyon kevéssé alkalmas valódi, demokratikus információ-átadásra. Hanem az is, hogy a közszolgálati média az egész kampányban nem látja el a dolgát, közszolgálati feladatát. Ezen nem lepődünk meg, mert 14 éve ebben élünk. Elköltünk erre az intézményre több, mint 140 milliárdot, és csak azt számolhatjuk, hogy mennyi perc jut az ellenzéki listavezetőknek. Az egész helyzet értelmezhetetlen, maga a botrány. Azt ne gondoljuk, hogy ez a közszolgálati média saját döntése volt. Ezt egyeztette a kommunikációs gépezettel, a Rogán-minisztériummal.

És úgy ítélték meg, hogy ebben a formában, ezzel a 11 megszólalóval a Fidesznek nagy kára nem származhat. Ha nagy lenne számukra a kockázat, akkor nem vállalták volna be.

Az volt a cél, hogy ezt a kampányt kipipálja az állami tévé, lám, még vitát is szerveztünk, amire egyébként 2006 óta nem volt példa.

Ebben a helyzetben mi lehet az ellenzéki pártok jó kommunikációs megoldása?

Megvan mindenkinek az a néhány fő üzenete, amiket el kell, hogy mondjon. És igazából mindegy, mi a téma, azokat kell minél többször elismételni. Túl kevés az idő, hogy bármi más, érdemi kommunikációra esély legyen. A demokrácia itt veszik el: 8 percben nem lehet megoldani a migrációs válságot 11 résztvevővel vagy fejenként 2 percben vitázni Európa békéjéről. Nonszensz. Ez az időkeret nem szakpolitikai vita, hanem egy ki tud hangosabban szebbeket mondani vetélkedőre ad lehetőséget. Voltak korábban olyan viták az MTV-ben is, amiket többfordulóban rendeztek. A kisebb és nagyobb pártoknak külön alkalmuk volt, most is meg lehetett volna tenni.

Ki nyerhet ezen a szereplésen: aki el sem megy vagy aki részt vesz benne?

Nem vagyok annak a híve, hogy ne menjünk el. Azzal egyetértek, hogy élő legyen, ez korrekt feltétel volt, ami teljesül is. A 11 vitatkozó nem alkalmas demokratikus értelemben vett vitára, ugyanakkor a jelenlévők határozzák meg, hogy mi hangzik el. Nagy luxus lenne kihagyni a lehetőséget, nem megragadni, hogy elérjenek olyan embereket, akiket amúgy alig tudnak elérni, illetve, akik csak a Fidesz értelmezési keretében ismerik az ellenzéki politikusokat. Most ők maguk beszélhetnek. Erre fel kell készülni, mert könnyű égni. Nem az a súlya, hogy új szavazókat nyerjenek, hanem hogy megmutathassák magukat.

Vajon miért épp az a Németh Balázs lesz az egyik vitavezető, aki már nem is dolgozik az MTVA-nál?

Alkalmatlan a közszolgálatiság megjelenítésére, egy nyíltan fideszes, a kormányzati kommunikációban dolgozó ember. Keveseket ítélt el a Médiatanács, de őt igen, voltak meredek húzásai, például amikor a híradóban a saját véleményét összemosta a hírolvasással. Az ő szerepeltetése provokatív helyzetet hoz létre. Lehetett volna egy gesztust tenni, hogy mellé egy neves ATV-s vagy partizános újságírót kérnek fel.