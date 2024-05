Kiss László: Nincs lehetőség a kiegyezésre, a frontvonal az itt élők és az Orbán-kormány között húzódik

Szalai Anna;

Budapest;interjú;III. kerület;Kiss László;önkormányzati választás 2024;

2024-05-24 09:30:00

Budapest III. kerületének a polgármestere szerint a következő Fővárosi Közgyűlés látványszínház lesz, de legalább a kerületvezetők pozíciója még inkább autonómmá válik. Interjú.

Könnyen deja vu érzése támadhat a III. kerületieknek, hiszen 2019-ben is Bús Balázs-Kiss László párharc folyt a polgármesteri címért. Mi a különbség?

2019 előtt soha nem volt ellenzéki vezetése a kerületnek, így akkor vakon repültek a szavazók, ám azóta megtapasztalhatták, hogy milyen egy kormánypárttól nagyon különböző értékítélettel és hatalomgyakorlási technikával irányított kerületben élni.

A 2019-es önkormányzati választást nem egészen 1 százalékkal, 457 szavazattal nyerte meg. Most mire számít?

Nagyobb különbséggel fogok győzni. A Fidesz az előző választás óta egy rendkívül rosszízű kampányt folytat ellenem, ami mindenki számára plasztikussá tette a párt igazi arcát. A választói visszajelzések azt mutatják, hogy a kerületben élők sajátjuknak érzik a programjainkat. A képlet egyszerű: a kerületben többségben vannak azok, akik az általunk vitt kompromisszumkereső városvezetést preferálják, a Fidesz arrogáns, háborúpárti stílusa helyett.

Bús Balázs ehhez képest éppen azzal kampányol, hogy békét teremt a kormány és a kerület között ellentétben a jelenlegi, kormánnyal folyton ütköző ellenzéki vezetéssel.

Az Orbán-kormány valójában senkinek nem ad lehetőséget a kiegyezésre, legfeljebb a behódolásra. Bús Balázs ugyan tiltakozott az iskolák államosítása ellen, de később megszavazta azt a parlamentben. A fideszes polgármesterek idején folyamatosan csökkentették a kerület, illetve az önkormányzatok hatásköreit. Bús Balázs csak kiszolgálni tudja a kormányt, amely csak parancsokat tud osztogatni. Nincs helye ellenvéleménynek. A frontvonal nem a kormány és az ellenzéki kerület-, vagy Budapest vezetése között húzódik, hanem az itt élők és a kormány között. A közlekedési múzeum Debrecenbe költöztetésével például egy fideszes vezetésű kerületnek visznek be egy méretes gyomrost. De mondok egy kerületi példát is: a HÉV felújításáról semmilyen vitánk nincs a Lázár János vezette minisztériummal, mégsem halad előre egy jottányit sem.

Bús Balázs szerint ön csúnyán átverte az óbudaiakat. Ő pedig azért indul újra, mert leállt a városrész fejlődése, a kerület a DK-s érdekek kiszolgálója lett.

Nem igazán vehetőek komolyan a kritikái, mert vagy hazugságok, vagy arról tanúskodnak, hogy rég nincs tisztában azzal, hogy mi zajlik a kerületben. Bús Balázs ugyanis, amikor kiderült, hogy tisztségei összeférhetetlenek, a kerületi képviselői poszt helyett, cserben hagyva a szavazóit, inkább az NKA jól fizető alelnöki pozícióját választotta. Ennek tulajdonítom azt, hogy szerinte újra kellene nyitni a Fő téri kioszkot, ami most is nyitva van, vagy felújítaná a Laborc utcai strandot, csakhogy erről már tavaly döntöttünk.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt és a Mi Hazánk is állított polgármester-jelöltet a kerületben, de rajtuk kívül minden ellenzéki párt beállt ön mögé. Mitől ilyen nagy az egyetértés?

A két polgármester-jelölt mögött nem látok sem olyan aktivitást, sem olyan programot, amivel érdemben hatásuk lehetne a választás eredményére. Másrészt, az ő szavazóik vélhetően 2019-ben sem rám voksoltak. A közös indulás valójában az elmúlt öt év együttes munkájának eredménye. A viták ellenére, mindig meg tudtunk állapodni, nem a pártérdekek, hanem a kerületi szempontok számítottak a demokratikus döntéshozatalban. Nem hagytuk elmérgesedni a vitákat, kiváló emberi kapcsolatok alakultak ki. Mindenki komoly munkát végzett, így számomra egyértelmű volt, hogy velük folytatnám és mindenki más is így gondolta.

MSZP-s jelöltként nyert, majd átült a DK-ba. Öt év távolából hogy látja, megérte?

Egyértelműen igen. Mindvégig támogatták a polgármesteri működésem és soha egyetlen politikai kérést, elvárást nem fogalmaztak meg felém, még azt sem, hogy DK-s alpolgármestert nevezzek ki, miután lemondott tisztségéről. Közben a kerület érdekérvényesítő képessége nőtt a fővárosban.

A közös ellenzéki fővárosi listán a 22 helyet kapta meg, ami aligha befutó hely. Nem bánja, hogy a következő ciklusban nem lesz a Fővárosi Közgyűlés tagja?

Jobb is, ha nem. A Fidesz döntése nyomán a következő közgyűlés egy politikai látványszínház lesz, nem szakmai döntések színtere. Ebből a polgármesterek többsége inkább kimaradna. Még a fideszesek is. Így még inkább autonómmá válik a kerületvezetők pozíciója.

Az előző választási kampánynak 50 választási ígérettel vágott neki. Csupán példálózva: családi minimumjövedelem bevezetése, újabb nyugdíjasház, a Hatvany Lajos – Pünkösdfürdő utcai önkormányzati telken szociális bérlakás projekt elindítása, még egy orvosi ügyelet szervezése a munkaszüneti napokra, a gázgyár kármentesítése. Mennyi teljesült ezek közül?

Voltak sikereink és kudarcaink is az elmúlt öt évben. Nem hiszem, hogy ezzel egyedül lennénk. A válság több helyen is átírta a terveinket: lényegesen többet vitt el a vártnál az örökölt adósságszolgálat teljesítése, a szociális támogatási rendszerünk megerősítése, a szakrendelők működésének támogatása. De aligha hagyható figyelmen kívül a szolidaritási hozzájárulás 4 milliárdra nőtt terhe sem, ami a tízszerese annak, amit annak idején Búséknak fizetnie kellett. A sikereink közül az új békásmegyeri gyermekszakrendelőre vagyok a legbüszkébb, amely nemcsak a kerületben, de az országban is egyedülálló szolgáltatásokat nyújt, mint például mozgásterápia, allergológia, ultrahang, gyermeknőgyógyászat. Ehhez hasonlóan nagy sikernek tartom, hogy megvalósítottuk ország legnagyobb közösségi költségvetését, elértük, hogy ma már több ezren foglalkoznak azzal, hogy mi történik a kerületben. Minden projektet a lakossággal egyeztetve alakítunk. Még a ránk hagyott konfliktusokat, ahogy például a Kiscelli és a Pünkösdfürdői park esetében is ki tudtuk simítani. Megvédtük a Mocsárosdűlőt is. Megjegyezném, hogy a rendszerváltozás óta soha nem volt olyan önkormányzati ciklus, amikor csökkent volna a beépíthetőség a kerületben. Mi viszont csak ilyen döntéseket hoztunk. Az Óbudai-sziget és a Mocsáros nagy részét pedig a fővárossal közösen természetvédelmi területté nyilvánítottuk. Utóbbi területén egymilliárd forint értékű uniós támogatásból állíthatjuk vissza a korábbi mocsaras élőhelyet.

Ennek ellenére visszatérő kormánypárti vád a Mocsárosdűlő kijátszása ingatlanfejlesztőknek.

Mindig meglep ennek a vádnak az arcátlansága. Nem nekünk volt 3600 lakásra vonatkozó beépítési tervünk 2018-ban, hanem Bús Balázséknak. Mi éppenhogy megakadályoztuk ennek megvalósítását.

Tavaly eldőlt a római-parti nyomvonal vita: a Duna-part helyett egy utcával beljebb a Nánási-Királyok útján épülhet meg a védmű. Lezajlott a sétány jövőjére vonatkozó közösségi tervezés is, de látható változás sehol sincs. Mikorra várható ez?

A parti sétány területét még az előző ciklusban elvette a kormány a kerülettől és a fővárosnak adta. Ennyit a fideszes vezetés érdekérvényesítő erejéről. A kerület folyamatosan részt vett a védmű körüli diskurzus mediálásában, és közben kikértük a helyiek véleményét a sétány jövőjéről is. Az egyik sarokpontunk, hogy az üdülő és sportfunkciók esetén az utóbbit erősítsük, háttérbe szorítva a parti lakóparképítést. Öt évre kibéreltük az egész part menti területet a vízügytől, ezzel megakadályoztuk, hogy lekerítsék vendéglátóipari egységeknek vagy éppen yachtkikötőnek. Ennek révén alakíthattuk ki Budapest egyetlen ingyenes Duna-parti plázsát is. Emellett érvényt szereztünk az autók kitiltásáról szóló helyi rendeletünknek. Nagyobb most a rend a Rómain, mint korábban, de a munka még nem fejeződött be.

Az új építési törvény 3+2 évben maximálta a változtatási tilalom idejét, ami jövőre leketyeg. Ellepik a partot a toronydaruk?

Jövőre valóban lejár a tilalom és nem is hosszabbítható meg. Az elmúlt években ezres nagyságrendben jeleztünk építési szabálytalanságokat a fővárosi kormányhivatalnak, amely egy másik fideszes törvénymódosítás óta az építéshatósági jogkörök gyakorlója. Van, amelyik még iktatószámot se kapott. Ezzel együtt a fővárossal közösen minden megmaradt eszközünkkel azon leszünk, hogy a Római-part ne legyen ingatlanfejlesztői vadászmező. A júniusi választásnak ez is a tétje, hiszen látjuk, hogy a kormánypárti polgármesterek idején semmi sem gátolta a befektetőket.

Összetűzésbe keveredett Demeter Szilárddal is a kerület fő terén álló Zichy-kastély Petőfi Irodalmi Ügynökségnek (PIM) történű határozatlan idejű átadása miatt. Átadták az épületet?

Ez az ügy is jól mutatja a kormány inkompetenciáját. Három évvel ezelőtt hoztak egy törvényt, amely az Óbudai sziget állami részét, illetve a részben III. kerület vagyonkezelésében lévő Zichy-kastélyt is a Petőfi Irodalmi Ügynökségnek adta. Nekünk ugyan nem érdekünk a vagyonátadás, de a rendezetlen viszonyok sem szerencsések, hiszen itt működik két múzeum, a tankerületi központ és a műemlékfelügyelet is. Többször is egyeztetést kezdeményeztem Demeter Szilárddal, aki azonban nem volt nyitott erre. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek pedig addig sem sikerült eljutnia, hogy előkészítse a vagyonkatasztert.

A Központi Nyomozó Főügyészség korrupciós gyanú miatt március elején kivonult a polgármesteri hivatalba és iratokat foglalt le. Történt valami azóta az ügyben?

Semmit nem foglaltak le, csupán néhány digitalizált iratot vittek el, de semmilyen önkormányzatot érintő nyomozati cselekményről nem tudunk. Nem volt ez több erőtlen kampány-akciónál, amihez szinte minden ellenzéki polgármesternek hozzá kell szoknia.

Mik az új ígéretei a következő ciklusra?

A legfontosabb talán az óvodások ingyenes étkezése, amelyre már találtunk is forrást. Ha bizalmat kapunk, akkor száz új bölcsődei férőhelyet alakítunk ki, Békásmegyer mindkét oldalán növeljük a zöldfelületet, nappali demens-ellátót hozunk létre. De legalább ilyen fontosak a már megkezdett beruházások: az idén megújul a Laborc utcai strand, az illegális autóversenyek akadályozására kiépül a traffipax-rendszer, amit a Vörösvári, a Bécsi és a Nánási útra is kiterjesztünk. Jövőre megnyílhat az alkotóközpont az önkormányzat által megvásárolt Eszterházy-villában. Folytatódik a kertvárosi forgalomcsillapítási program és a köztéri padok és kukák cseréje.