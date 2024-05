Szívességi gyilkosság volt Fenyő János kivégzése?

nepszava.hu;

gyilkosság;Gyárfás Tamás;bizonyítékok;Fenyő János;bűnsegéd;

2024-05-23 19:08:00

Az első fokon bűnsegédként hét év börtönre ítélt Gyárfás Tamás esetében a periratok tanúsága szerint nincs bizonyíték arra, hogy megbízta volna Portik Tamást, de arra sem, hogy kettejük felvett beszélgetésekor bólintott volna.

Bár Fenyő János 1998-as meggyilkolása ügyében a Fővárosi Törvényszék 2024. február 8-án kihirdetett elsőfokú ítéletével Gyárfás Tamást bűnösnek mondta ki bűnsegédként és 7 év végrehajtandó szabadságvesztésre, s a többszörösen büntetett Portik Tamást felbujtóként, előre kitervelten elkövetett emberölés bűntette miatt életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte, a Magyar Narancs legutóbbi számában megjelent, a per nyomtatott iratait elemző cikk Gyárfás Tamás ügyvédjének, Zamecsnik Péternek az állításait támasztják alá, amely szerint téves ítélet született.

Az elsőfokú ítélet fő bizonyítékai a más ügy miatt jelenleg is börtönbüntetését töltő Portik által készített, a Gyárfással folytatott beszélgetéseiről készített hangfelvételeken alapulnak. A lap szerint a vallomásaiban Portik többször is elmondta, hogy rendőrségi megbízásnak tett eleget: csikarjon ki Gyárfásból egy elismerést, egy helyeslést. Több tucatszor visszatérő téma a felvételeken: segítettem neked a Fenyő-ügyben, ismerjed ezt most el és segíts nekem. A bíróság a párbeszédek alapján azt állapította meg, hogy Gyárfás, mint tapasztalt kommunikátor, óvatosan és tudatosan építette fel a válaszait, manipulálta Portikot, de a felvételeken „az egyik fél váltig állította, hogy a másik megbízta őt egy gyilkosság megszervezésével, a másik viszont azt erősítgeti, hogy ilyesmi nem történt”.

Senki által nem vitatott, kétségtelen tény az, hogy Gyárfás soha nem adott pénzt vagy anyagi ellenszolgáltatást Portiknak. Tehát Fenyő János megölése »szívességi gyilkosság« volt, nem pedig bérgyilkosság – olvasható a cikkben, amely felveti, hogy a Fővárosi Törvényszék azt sem vizsgálta, hogy a vádlott fizetett-e vagy sem a cselekményért, arra hivatkozva, hogy vád hiányában a bíróságnak ezt nem is kellett vizsgálnia.

Ugyancsak döntő bizonyíték az ítélet szerint, hogy Gyárfás nem felbujtó, hanem bűnsegéd volt, mivel a gyilkosság ötlete valójában Portiktól származott, Gyárfás azonban úgymond elfogadta és „pszichikailag támogatta” Portiknak azt a javaslatát, hogy végezni kell Fenyővell. Az ítélet szerint az elfogadás aktusa ahhoz a pillanathoz köthető, amikor Portik kérdésére, amely így hangzott: „Szétbasszuk?, Gyárfás az elfogadás jeleként széttárta a karját és bólintott.” Ehhez képest – állítja a Magyar Narancs – egyetlen Portik–Gyárfás párbeszéd hangfelvételén sem fordul elő, és a bíró nyilván figyelmetlenségből két létező párbeszéd mondatait szerkesztette egybe.

Amnint arról a Népszava is beszámolt a Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítélet ellen az ügyész – Gyárfás Tamás felbujtói minőségének megállapításáért, továbbá mindkét terhelttel szemben a büntetések súlyosbításáért – fellebbezett. Gyárfás Tamás és védője felmentésért, míg Portik Tamás és védője felmentésért, illetve a büntetés enyhítéséért fellebbezett.

Az elsőfokú ítélet kihirdetése után az eljáró törvényszék elutasította az ügyészség Gyárfás Tamás letartóztatására irányuló indítványát. Az már csak májusban derült ki, hogy a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az ügyészi fellebbezést fenntartotta, egyben indítványozta Gyárfás Tamás letartóztatásának elrendelését az ítélőtábla ügydöntő határozatának kihirdetéséig.