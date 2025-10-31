A csődbe vitt Széchenyi Bank ügyében indított büntetőperben bűnsegédként elkövetett hűtlen kezeléssel vádolják.
A Fenyő-gyilkosság ügyében februárban bűnsegédként nem jogerősen 7 év letöltendő szabadságvesztésre ítélt médiavállalkozót az elsőfokú bíróság még nem találta szükségesnek a korábbi nevén házi őrizetként ismert kényszerintézkedést.
Az elsőfokon bűnsegédként hét év börtönre ítélt Gyárfás Tamás esetében a periratok tanúsága szerint nincs bizonyíték arra, hogy megbízta volna Portik Tamást, de arra sem, hogy kettejük felvett beszélgetésekor bólintott volna.
Az Együtt-PM szerint a legfőbb ügyész "bűnsegédként asszisztál" Orbán Viktor korrupt kormányának további működéséhez a beutazási tilalommal kapcsolatos magatartásával. A legfőbb ügyész szerint ugyanakkor minden törvényes és lehetséges lépést megtettek.