Szívességi gyilkosság volt Fenyő János kivégzése?

Az elsőfokon bűnsegédként hét év börtönre ítélt Gyárfás Tamás esetében a periratok tanúsága szerint nincs bizonyíték arra, hogy megbízta volna Portik Tamást, de arra sem, hogy kettejük felvett beszélgetésekor bólintott volna.