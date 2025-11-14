A Tisza Párt adventi hangulattal és forró teával vár mindenkit, míg a Fidesz, illetve a digitális polgári körök teljes izolációval, lezárt utcákkal, mindent eltakaró fekete fóliákkal készül.
Nem verték nagydobra.
A gyermek biciklijének kormányával rongált, de mivel nem büntethető, ügyében a családvédők intézkedhetnek.
Nem zavartatta magát a férfi, és zsákmányát sajátjaként cipelte, villamosoztatta át a városon.
Számos térfigyelő kamera kihelyezésével készül a rendőrség a szombati budapesti tüntetésre. Az eszközök elhelyezése alapján akár több tízezres tömegre is számíthatnak. Közben már országszerte szerveződnek a pestihez hasonló megmozdulások.
A rendőrség azt kéri a fővárosban térfigyelő kamerát üzemeltetőktől, hogy a rögzített felvételeket október 24-éig őrizzék meg - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság vasárnap az MTI-vel.
Bekamerázták a Gábriel arkangyalos-sasos emlékmű hátsó részét. A 444.hu egyik olvasója küldött fotót a tegnap reggeli szerelési munkáról. A Szabadság téren történtekről a rendőrség eddig is készített felvételeket, mostantól azonban az emlékműre szerelt kamerák szintén segítenek abban, hogy a hatóság nyilvántarthassa, kik tüntetnek a téren, illetve ki akarja megrongálni a kritikák kereszttüzében álló szoborcsoportot. Civilek április 8-a óta demonstrálnak az emlékmű ellen és számos zsidó szervezet mondott le a koncepció és a konzultáció teljes hiánya miatt a holokauszt-emlékévre nekik juttatott állami összegekről.