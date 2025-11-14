Kamerákkal figyelnek az arkangyal mellől

Bekamerázták a Gábriel arkangyalos-sasos emlékmű hátsó részét. A 444.hu egyik olvasója küldött fotót a tegnap reggeli szerelési munkáról. A Szabadság téren történtekről a rendőrség eddig is készített felvételeket, mostantól azonban az emlékműre szerelt kamerák szintén segítenek abban, hogy a hatóság nyilvántarthassa, kik tüntetnek a téren, illetve ki akarja megrongálni a kritikák kereszttüzében álló szoborcsoportot. Civilek április 8-a óta demonstrálnak az emlékmű ellen és számos zsidó szervezet mondott le a koncepció és a konzultáció teljes hiánya miatt a holokauszt-emlékévre nekik juttatott állami összegekről.