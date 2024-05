Magyarországon drágább lesz az ortopéd cipő, mint Németországban

nepszava.hu;

2024-05-23 23:17:00

Az Ortopéd Cipőkészítők Szövetsége az állami támogatás mértékének az emelését kéri a Belügyminisztériumtól, különben egy beteg több mint 30 ezer forintot fizethet egy pár lábbeliért.

Az ortopéd cipőkészítő szakma üdvözli az egészségügyért felelős államtitkárság szándékát az ortopéd cipők hatósági árának emelésére, ugyanakkor ezúton felhívjuk rá a figyelmet, hogy amennyiben csak az ortopéd cipők ára növekszik, de – kérésünk ellenére – a hozzá nyújtott állami támogatás mértéke nem emelkedik vele együtt, akkor a rászoruló betegek által fizetendő betegtérítési díj is jelentősen növekedni fog – írja közleményében az Ortopéd Cipőkészítők Szövetsége.

A szakmai szervezet szerint amennyiben az államtitkárság nem emeli a támogatás mértékét is, akkor hazánkban a beteg által fizetendő térítési díj magasabb lesz mint Németországban, ahol maximum 29 ezer forintnak megfelelő összeget, 76 eurót fizet a beteg 1 pár cipőért, míg hazánkban ez 30 ezer fölé fog emelkedni. – Emiatt a jellemzően idős, mozgáskorlátozott betegek egy újabb jelentős része anyagi okokból fog kiszorulni az ellátásból – tették hozzá.

A szövetség megjegyezte, a helyzet a gyártókat is sújthatja, hiszen az áremelés által megsegíteni kívánt gyártók helyzete semmit sem javul, miközben még kevesebb beteg tudja majd megfizetni a számára nélkülözhetetlen eszközt. Mint írták, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz és Belügyminisztériumhoz fordulnak az ügyben. Az év elején a Népszava is foglalkozott az ágazat helyzetével. Akkor az volt a legfőbb probléma, hogy februártól megszüntették az úgynevezett enyhe lábdeformitás kezelésére szolgáló gyógycipők tb-támogatását, és akinek ilyen lábbelire van szüksége, attól kezdve akár tízszer többet is kifizethetnek érte.