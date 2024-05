Kitört a botrány, a grúz miniszterelnök azt állítja, hogy Várhelyi Olivér megfenyegette a szlovák miniszterelnök sorsával

Figyelemre méltó közleményt adott ki csütörtök délután Irakli Kobahidze grúz kormányfő, aki szerint a külföldi ügynökökről szóló törvényéről folytatott beszélgetésben az Európai Bizottság egyik tagja Robert Fico szlovák miniszterelnök elleni merénylet példájával fenyegette meg.

„Még a Nyugat folytatólagos zsarolása közepette is kirívó volt az a fenyegetés, amely egy uniós biztossal folytatott telefonbeszélgetésben hangzott el. A biztos egy sor intézkedést sorolt fel, amelyeket a nyugati partnerek elfogadhatnak az átláthatósági törvény ellen benyújtott elnöki vétó felülbírálása esetére, és közben megjegyezte: »Látta, mi történt Robert Ficóval, nagyon óvatosnak kell lennie«” - hangzik a közlemény.

Bár a grúzok nem nevezték meg az uniós biztost, az Európai Bizottság magyar tagja, a bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős Várhelyi Olivér a nyilvánosság elé állt egy saját közleménnyel. Ez arról szól, hogy a telefonbeszélgetésben úgy érezte, fel kell hívnia a grúz miniszterelnök figyelmét arra, hogy ne szítsák tovább az amúgy is törékeny helyzetet a törvény elfogadásával, amely további megosztottsághoz és esetlegesen ellenőrizetlen helyzetekhez vezethet a tbiliszi utcákon.

„Ezzel kapcsolatban a legutóbbi, Szlovákiában történt tragikus esemény példaként és utalásként hangzott el arra vonatkozóan, hogy hová vezethet egy ilyen nagyfokú polarizáció még Európában is" - fogalmazott Várhelyi Olivér, aki sajnálatát fejezte ki amiatt is, hogy telefonhívása egy részét „nemcsak teljesen kiragadták a szövegkörnyezetből", hanem olyan módon mutatták be a nyilvánosságnak, amely a telefonhívás eredeti céljának teljes félreértelmezését eredményezheti.