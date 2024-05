Zivatar, felhőszakadás és jégeső jöhet, csaknem az egész országra figyelmeztetést adtak ki

M.A.;

2024-05-24 07:23:00

2024-05-24 07:23:00

Néhol viharos szél is lehet.

A várható zivatarok miatt Zala vármegye kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki péntekre – írja a HungaroMet. Négy vármegyét (Vas, Veszprém, Zala és Somogy) leszámítva felhőszakadás miatt is riasztás van érvényben.

Az előrejelzés szerint délelőttig elsősorban a középső országrészben és a Dunántúl északkeleti felében fordulhatnak elő zivatarok, melyeket néhol felhőszakadás is kísérhet. A késő délelőtti, délutáni órákban nagyobb számban egyre inkább az ország északkeleti harmadában valószínű ezek kialakulása. Északkeleten egy-egy hevesebb zivatarra is van esély viharos széllökés, jégeső és felhőszakadás kíséretében.

Késő délelőttől késő estig az említett területen kívül is várhatóak szórványosan zivatarok, amelyekhez a Dunától keletre helyenként felhőszakadás is társulhat. Emellett néhol viharos széllökés vagy jégeső is előfordulhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 21 és 27 fok között valószínű, de a tartósabban csapadékos tájakon ennél hűvösebb lehet az idő. Késő estére 13 és 19 fok közé hűl le a levegő.