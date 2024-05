Bevetik a Fidesz teljes eszköztárát Ferenc- és Józsefvárosért, a legádázabb választási csata dúl a VIII. és a IX. kerületben

Szalai Anna;

Ferencváros;Fidesz;Józsefváros;voks;Baranyi Krisztina;Pikó András;önkormányzati választás 2024;

2024-05-25 17:49:00

A regnáló polgármestereknek a kormánypárt ostromát részben vagy egészben elvesztett ellenzéki háttér nélkül kell visszaverniük. Választási sorozatunk 10. része.

Revansot venne Sára Botond, civilben szabadságát töltő budapesti főispán Pikó Andráson, aki az előző választáson alig 269 szavazattal orozta el tőle a józsefvárosi polgármesterséget. Harcában lelkes támogatóra akadt Kocsis Máté Fidesz frakcióvezető személyében, aki korábban szintén volt első embere a VIII. kerületnek. Sára éppen őt követte – a 2018-as időszaki választás nyerteseként – a polgármesteri székben, miután Kocsis országgyűlési képviselő lett.

Kocsis szinte saját személyes vereségeként élte meg Pikó győzelmét és azóta minden alkalmat megragad az ellenzéki polgármester ekézésére, felhasználva ehhez a Fidesz teljes eszköztárát. A frakcióvezető szerint „ki kell szabadítani Józsefvárost a dollárbaloldal fogságából”. A pártember már a kampány első napján erőszakos antifákat emlegetett, akik megrongálják Sára Botond plakátjait, de arról nem beszélt, hogy a józsefvárosi Fidesz sorozatban gyártja a Pikót lejárató videókat, ügyeket, plakátokat, amelyeken például Gyurcsány Ferenc egykori kormányfő leselkedik Pikó mögött. Sára Botond a bejáratott vádpaneleket vette elő: legatyásodott a kerület, leromló állagú közterek és épületek, komoly problémák a közbiztonsággal, koszos utcák, tarthatatlanná váló hajléktalanhelyzet.

Pikó András ezzel szemben azt állítja, hogy a Fidesz a kerület pénzéből fizetett százmilliókat „baráti” ügyvédeknek, Sára visszatérése után ismét tehetőseknek osztogatják a kerületi bérlakásokat, az elmúlt öt évben levágott Fidesz-polip pedig visszanövesztheti a karjait. Ehhez képest az ellenzéki kerületvezetés – véli Pikó – sok más mellett felújított kétszáz lakást, Budapest legnagyobb óvodafejlesztési programját hajtották végre, elültettek ezer fát, kétszeresére növelték a kifizetett támogatások számát. „Június 9-én óriási a tét: Józsefvárost az elmúlt 5 évben a szabadság szigetévé tettük, ezt kell most megvédeni” – fogalmaz a regnáló polgármester.

Pikó András egyébként az elsők között, már 2022-ben bejelentette újbóli indulását, ebben a helyi civil egyesület, a DK, a Momentum, az LMP, a Párbeszéd és a Szikra Mozgalom is támogatta, az MSZP azonban kihátrált mögüle. A szocialisták szerint Pikó András „megalázó” ajánlata miatt döntöttek úgy, hogy saját jelöltet állítanak a regnáló polgármester ellenében. Holott 2019-es önkormányzati választások előtt éppen ők kezdeményezték, hogy legyen összefogás Józsefvárosban. Most Pikó mellett 11 egyéni választókörzetben is ráindulnak az ellenzéki koalíció képviselőjelöltjeire. Camara-Bereczki Ferenc Miklós MSZP-s képviselő viszont pártjával szembemenve függetlenként, de az ellenzéki koalíció kötelékében vág neki, bár megmarad MSZP-tagnak és országos elnökségi tagnak.

Az ismét civil jelöltként induló Pikó szerint „az MSZP a Fidesz egyre kevésbé csendes társaként nem érdekelt abban, hogy az olyan programok, amik Józsefváros fejlődését, zöldítését, közösségibbé tételét szolgálják, folytatódhassanak”. Pikó, Sára és a szocialista Szili-Darók Ildikó mellett (aki egyébként jelenleg még Pikó alpolgármestere) két másik jelölt is rajthoz áll: a Mi Hazánk, a Szolidaritás. Az ellenzéki szavazatok így jócskán szóródhatnak, Pikónak minden egyes voks számít majd. Nem véletlenül próbálják a kerületben ideiglenes lakcímmel bírókat is helyben szavazásra bírni.

Kaotikus ellenzék, induló tanácsadó

Nem kevésbé kaotikus az ellenzéki oldal Ferencvárosban. Baranyi Krisztina polgármester 2019-ben függetlenként indult és előválasztáson nyerte el az ellenzéki polgármesterjelöltséget, majd nagy fölénnyel győzte le a kerületet 2010 óta vezető fideszes Bácskai Jánost. A polgármester már 2022-ben bejelentette újbóli indulását, de közben a politikai háttér teljesen összekuszálódott. Ferencváros ellenzéki képviselői sértődékenységgel, kompromisszumképtelenséggel vádolják Baranyit, aki a Népszavának azt mondta erről, ezek a képviselők akkor mutatták meg igazán, hogy mit gondolnak a helyi politizálásról, amikor a saját fizetésük háromszorosára emeléséről, saját embereik különböző cégeknél való elhelyezéséről, a független szakmai zsűri által kiválasztott főszerkesztő kinevezéséről volt szó. Számára viszont nem a saját és a pártérdek az első.

Baranyi most egy erre a célra létrehozott egyesület színeiben indul, amely az egyéni választókerületekben is jelölteket állít. Háta mögött tudhatja a Momentumot, az LMP-t és a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot, utóbbi felkérte fővárosi listájának vezetésére is, amit ő elfogadott. (A Momentum és az LMP is felvette volna a listájára.) Támogatásáról biztosította Karácsony Gergely főpolgármester és a Párbeszéd is. Baranyi szerint az egyesületi indulás lehetővé teszi számára, hogy az őt támogató civil jelöltek is szerepet kaphassanak az új testületben. 2019-ben ugyanis az előválasztáson való részvétel feltétele volt a pártalkuk alapján összeálló kerületi lista elfogadása, így egyetlen embere se került be a testületbe. Most a négy szervezet egyenlő arányban delegál képviselő-jelölteket.

Kihívói között legnagyobb meglepetésére korábbi tanácsadója, Gegesy Ferenc egykori szabad demokrata polgármester is feltűnt, méghozzá a DK, az MSZP és a Momentumból kilépett vagy kizárt önkormányzati képviselők unszolására. Baranyi erősen csodálkozik, hiszen korábban az MSZP nagy szerepet játszott Gegesy megbuktatásában és a politikus maga állította, hogy a szocialisták és a Fidesz jó ideje egy kottából játszik. Gegesy mindenesetre az elmúlt évek látványpolitizálása és konfrontatív városvezetői stílusa helyett visszatérne a régi vágású szakmai alapokhoz, ráadásul továbbra is a városrehabilitációt tartja a legfontosabb önkormányzati feladatnak. Baranyi elismeri, hogy ez fontos, de úgy véli nem merülhet ki ebben a kerületfejlesztés, a közterek megújítása legalább ennyire emeli a kerületben élők életminőségét.

A következő ciklusra tett ígérete sem sokat ad a látványra, hiszen az önkormányzati intézmények és cégek működésének hatékonyságát növelné. A másik örök cél a köztisztaság és az egészségügyi szolgáltatások javítása. De a legfontosabbnak mégis azt tartja, hogy öt év múlva is elmondhassák: ez egy szabad város.

Ehhez azonban nyerni kellene, ami az ellenzéki szavazótábor megosztottsága miatt nehezebb lehet, mint korábban, bár Baranyi szerint a kerületiek nem akarják a régi világ visszatérését. 2019-ban magabiztosan nyert: a szavazatok 57,53 százalékát hozta el, míg elődje, a fideszes Bácskai János 39,54 százalékot ért el.

A Fidesz Gyurákovics Andreát indítja, aki régóta önkormányzati képviselő, a helyi Fidesz vezetője. Egy interjúban arról beszélt, az elüldözött szakemberek visszahívásával azonnal folytatni tudják a 2019-ben félbehagyott munkát.