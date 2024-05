Baranyi Krisztina: Aki velem együtt politizál, az háttérbe helyezi a pártérdekeket

Szalai Anna;

Budapest;interjú;IX. kerület;Baranyi Krisztina;önkormányzati választás 2024;

2024-05-15 05:50:00

A ferencvárosiaknak nem egy áporodott politikai gyakorlat kell, amit itt korábban megtapasztaltak, ráadásul ugyanazokkal a szereplőkkel – vélekedik Budapest IX. kerületének a polgármestere. Szerinte a június 9-i önkormányzati választás nyomán működésképtelenné válhat a Fővárosi Közgyűlés, a Tisza Párt indulását pedig kockázatos lépésnek tartja. Interjú.

Az előző önkormányzati választáson még minden ellenzéki párt támogatta. Most miért tűntek el?

Az elmúlt évek ismét bizonyították, hogy a helyi politikától érdemes minél távolabb tartani a pártpolitikát. Az engem támogató pártok, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, az LMP és a Momentum elfogadta, hogy aki velem együtt politizál, az háttérbe helyezi a pártérdekeket. Az egyesületi indulás lehetővé teszi, hogy az engem támogató civil jelöltek is szerepet kaphassanak. 2019-ben az előválasztáson való részvétel feltétele volt a pártalkuk alapján összeálló kerületi lista elfogadása, így egyetlen engem támogató képviselő se került be a testületbe. A négy szervezet most egyenlő arányban delegál képviselő-jelölteket.

Mi volt a problémájuk önnel?

Más sorrendben intézték volna a dolgot. Én azt kértem, előbb álljanak ki és mondják el, hogy jó munkát végeztem és támogatják az indulásomat, utána beszéljünk a részletekről. Az MSZP és a DK viszont előbb akart tárgyalni a képviselői helyekről, az önkormányzati bizottsági, céges igazgatósági és felügyelőbizottsági posztokról és csak utána a támogatásomról.

Meglepte, hogy Gegesy Ferenc korábbi polgármestert indítják ön ellen, aki egészen tavaly decemberig a tanácsadója volt?

Nagyon, még most sem értem a motivációit. Ez nem egy klasszikus, kissé kívülálló tanácsadói szerep volt, hanem valódi, szoros együttműködés. Tagja volt a polgármesteri kabinetnek, meghallgattuk a véleményét és kevés olyan eset volt, ahol kisebbségben maradt. De ezeknél sem jelezte, hogy ez számára elfogadhatatlan. Decemberben úgy ment el, hogy kampányban már nem akar részt venni, mert utazni és unokázni szeretne. Februárban jöttek az első hírek az indulásáról, akkor rákérdeztem nála, hiszen annyira hihetetlennek tűnt, hogy annak az MSZP-nek a támogatásával vág neki, amelyről maga mondta, hogy neki köszönheti a bukását. Akkor még válaszolt, hogy valóban tárgyal. Azóta nem vette fel a telefont.

Nárcisztikusnak, sértődékenynek, kompromisszumképtelennek mondják a mostani ellenzéki képviselők.

Nem minősíteném. Ferencvárosnak nagyon sok kárt okoztak ezek a képviselők, akik a város érdekeit, fejlődését szolgáló ügyeket leszavazták, illetve ezeknek a projekteknek a megvalósulását akadályozták. Akkor mutatták meg igazán, hogy mit gondolnak a helyi politizálásról, amikor a saját fizetésük háromszorosára emeléséről, saját embereik különböző cégeknél való elhelyezéséről, a független szakmai zsűri által kiválasztott főszerkesztő kinevezéséről vagy éppen az Ecseri úti metrómegálló felújításáról volt szó. Három párt kért fel a fővárosi listájuk vezetésére, vagy lista másodiknak, ez elég erős cáfolata a helyi képviselők állításainak.

Végül a kétfarkúak ajánlatát fogadta el. A pártnál a napokban kibukkant egy furcsa számlaügy. Ez hogyan érinti az együttműködésüket?

Ami napvilágra került erről, az éppen azt mutatta meg, hogy egy párt nemcsak a szürke zónában tudja megoldani az ilyen problémákat, hiszen ők inkább kifizettették a párttagokkal az elveszett számlák értékét. Ez inkább javítja a párt megítélését, mint rontja.

Ferencvárosban kettéhasadt a Momentum. A pártközpont listavezetőséget ajánlott önnek, miközben a pártból sorra kiléptek a helyi képviselők és Gegesy mögé álltak be. Mi vezetett ide?

A helyi momentumos csapat már 2019-ben sem engem akart polgármesternek. Valójában soha nem fogadták el, hogy legyőztem a jelöltjüket, aki egyike a most kilépett képviselőknek. Ez az elejétől meghatározta a hozzáállásukat. A kezdetektől nyilvánvaló volt, hogy a Momentum vezetése támogatja a munkámat, a helyiek pedig nem.

Több kerületben tartottak előválasztást az elmúlt hónapban. Ferencvárosban azonban csak akkor lépett színre Gegesy, amikor erre már nem maradt idő. Mennyire tartja ezt tudatos lépésnek?

Egyre inkább. Ha tisztességes versenyt szerettek volna és nem a Fidesz érdekeinek akartak megfelelni, akkor korábban bejelentik a szándékukat, hogy legyen idő az előválasztásra. Ez nagyon tisztességtelen húzás volt. Az ellenzéki szavazókat fogják megosztani, akárcsak 2010-ben, amikor pontosan tudható volt, hogy az MSZP jelöltje nem tudja leváltani a kerületet vezető Gegesyt, de pont annyi szavazatot vitt el, hogy nevető harmadikként a Fidesz kerüljön ki győztesként.

Erre számít most is?

Bízom a győzelmemben, hiszen ezt a játszmát már lejátszottuk 2019-ben, igaz, akkor az előválasztáson. A választók már akkor sem a pártlogókat nézték, hiszen engem akkor is két nagyon pici párt támogatott, az LMP és a kétfarkúak, mégis 72 százalékkal győztem. A ferencvárosiaknak nem egy áporodott politikai gyakorlat kell, amit itt korábban megtapasztaltak, ráadásul ugyanazokkal a szereplőkkel.

Kissé távolabbra nézve: Karácsony Gergely marad a főpolgármester? Milyen összetételű lesz a közgyűlés?

Ahogy látom, működésképtelenné válhat a Fővárosi Közgyűlés. A pártpolitikai érdekek felerősödnek a 2026-os választásokra készülve, amit az új szereplők megjelenése tovább korbácsolhat. Egy városnak pedig az a legrosszabb, ha a pártpolitikai érdekek a városé elé helyeződnek. Rendkívül kiegyenlítettek lesznek az erőviszonyok. Kíváncsian várom, hogyan tud majd többséget varázsolni a döntésekhez, a híresen kompromisszumkész Karácsony Gergely. Ezzel együtt is úgy vélem, hogy Karácsony az erős tartalommal bíró programmal előrukkoló Vitézy Dávid és kormánypárt teljes súlyával tolt Szentkirályi Alexandra mellett is magasan nyeri ezt a választást.

Ön se számított készséges szavazógépnek a Fővárosi Közgyűlésben. Többször is nemet mondott városvezetés javaslataira, legutóbb a Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) módosításakor. Miért ment annyiszor szembe?

Nem vagyok tagja egyik frakciónak sem, nem veszek részt a kabinetüléseken, a pártok közötti egyeztetéseken, így akkor ismerem meg az előterjesztéseket, amikor közzéteszik. A kerület érdekeinek, illetve saját morális mércémnek megfelelően szavazok. Mint például a fővárosi plakáthelyek ügyében, amelyeket simán átjátszottak Pintér Sándor érdekeltségének. A közgyűlésen nem ment át az előterjesztés, részben nekem köszönhetően, de Karácsony Gergely később saját hatáskörben aláírta. A DÉSZ módosítás egyedül Tóth József XIII. kerületi polgármesternek állt érdekében. A bulihajókkal kapcsolatos panaszokat nem építési szabályzatban kell rendezni, ráadásul azt senki nem vizsgálta, hogy a probléma áthelyezése kiket sújt majd. Nem tartom igazságosnak, hogy a hatalmas turisztikai bevételekből a XIII. kerület úgy akar részesülni, hogy az ebből származó hátrányokat egyoldalúan másra tolja át.

Minek tulajdonítja Magyar Péter felemelkedését?

Nagyon sokan tartják úgy, hogy a Fidesz rendkívüli módon megerősített monolit hatalmi rendszere kívülről nem bontható le. Szükség van egy belső feszültségek mentén képződő hasadékra. Ezt a hasadást látják Magyar Péterben. A Tisza Párt fővárosi indulása mindenesetre kockázatos lépésnek tűnik. Ez egy ellenzéki város, ha itt indít jelölteket, akkor az ellenzéki hatalomgyakorlást rombolja, az ellenzéki jelöltektől vesz el szavazatokat. Az is zavaros, hogy pontosan mit is szeretnének Budapesten, hiszen egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tettek eddig. A párt a szervezetépítés fázisában van, megerősödéséhez, a 2026-ra kitűzött célok eléréséhez nagypolitikai, országos mondások kellenek. Ha erre használják majd a közgyűlést, akkor az nem segíti Budapestet.

Az Atlétikai Stadion támogatása fejében a főváros és Ferencváros is megkötötte a maga külön alkuját. Ferencváros mintha eredményesebb lenne az ígéretek behajtásában. A múlt héten adták át az új szakrendelőt. Mi a titok?

A szakrendelő mellett két százéves ház felújítása is befejeződött 1,2 milliárd forintos állami támogatással. Augusztus végére elkészül a stadion melletti tömegsport centrum és zöld park közel 4-4,5 milliárd forint értékben - szabadtéri mozival, kutyafuttatóval, játszótérrel, mászófallal -, amelyet az év minden napján használhatnak a városlakók. A fenti szerződés keretén belül épül meg az óvoda is. A Vituki strand kialakítása külön megállapodás tárgya. A siker titka talán az, hogy nem engedtük el, mindvégig kiemelt projektként kezeltük. Folyamatosan dolgoztunk rajta és nem hagytuk, hogy a kormányoldal másként tegyen.

A másik fővárossal közös ügyük a Fudan elleni fellépés. Nagy most körülötte a csend, de ön mégsem tartja ezt lefutottnak, mondván, Szentkirályi Alexandra megválasztásával megépülhet.

A keleti nyitás, a Kínával való kapcsolatok szorosabbra fonása jól láthatóan nem állt le. Ékes bizonyítéka ennek a kínai elnök látogatása. Kína szereti fektetni a dolgokat, kivárni, amíg a közhangulat számukra kedvezően változik. De az Orbán-kormány se engedte el a beruházást, hiszen nem számolta fel az alapítványt, nem vette vissza az ingatlanokat, nem törölte az erről szóló törvényt és nem írt ki népszavazást. Csak várják a megfelelő pillanatot.

Az Ecseri úti metrómegálló környezetének felújítását másodszor is leszavazta testület. Miért?

Könnyen lehet, hogy emögött is Gegesy indítása húzódik. Az egyik fő érve ellenem, hogy én közterekbe öntöm a pénzt. Számomra a kerületfejlesztés nem kizárólag épületrehabilitáció. Haladunk ezzel is, hiszen két hete adtunk át egy 30 lakásos épületet, ami 100 embert érint és 1,6 milliárdba került. Az Ecseri úti metrómegálló tartós, minőségi anyagokból való felújítása 2 milliárdba kerülne, de 30 ezer ember számára jelentene jobb szolgáltatást, rendezett környezetet, háromszor annyi zöldet, javuló közbiztonságot, boltokat. Gegesy szerint elég lenne néhány új pavilon. Egy lakótelep nem érdemel ennél többet? A Bakáts tér példája mutatja, hogy egy közterület megújítása jelentősen emelheti a kerületben élők életminőségét.

Van új ígérete a következő ciklusra?

A következő nagy munka az önkormányzati intézmények és cégek működésének hatékonyabbá tétele. A közalkalmazotti bérezés, illetve az, hogy a pártok kifizetőhelyként használták ezeket, nem igazán segítették, hogy a városlakók jobb szolgáltatásokat kapjanak. Készül az erre vonatkozó stratégia, Ádám Zoltán (a Corvinus elbocsátott tanára - a szerk.) is ezen dolgozik. Ez hatalmas munka, bár a lakosság számára láthatatlan, de egyszer ezt is meg kell csinálni. A másik örök cél a köztisztaság és az egészségügyi szolgáltatásaink javítása. Utóbbi a kritikus méreteket öltött orvos-és szakdolgozó hiány miatt nagy kihívás. De a legfontosabb talán az, hogy öt év múlva is elmondhassuk: ez egy szabad város.