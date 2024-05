A tehetetlenségi erő viszi az állampártot a magyar falvakban

Népszava;

2024-05-25 05:45:00

Úgyszólván kampánycsend van a Fidesz hátországát adó kistelepüléseken: szórólapot, plakátokat elvétve látni - derül ki a Népszava Hol élünk? podcastjának e heti adásából, amelyben észak- illetve dél-magyarországi tudósítónkkal, Doros Judittal és Ungár Tamással beszélgetett Batka Zoltán arról, hogyan zajlik a választási kampány a vidéki Magyarországon.

A 2019-es önkormányzati választáson a megyeszékhelyeken elért ellenzéki siker a kistelepülésekre nem gyűrűzött be a 2022-es parlamenti választásra sem, a többségében független helyi polgármesterek kénytelen-kelletlen a NER függésében maradtak. Az ellenzéki összefogás 2022-es csődje így bénítólag hatott a falvak hangulatára. A nagyobb vidéki városokban viszont több helyütt is felbomlott a 2019-es összefogás, ami most a nehezen kivívott ellenzéki pozíciókat veszélyezteti. Magyar Péter pártja akár lakmuszpapír lehet: akad-e olyan nagyobb önkormányzat, ahol az ellenzéki marakodás miatt visszatér a Fidesz, miközben a Tisza Párt előretörésének köszönhetően ugyanott az EP-választáson ellenzéki siker születik?