Tizenegyre nőtt a Harkiv barkácsáruházát érő orosz légitámadás halálos áldozatainak száma

MTI-Népszava;

Oroszország;tűz;Ukrajna;háború;támadás;halálos áldozatok;Harkiv;barkácsáruház;Volodimir Zelenszkij;

2024-05-26 09:21:00

Helyi hivatalos források azt közölték, hogy akár 200-an is tartózkodhattak az áruházban a szombati támadás idején.

Tizenegyre nőtt a kelet-ukrajnai Harkiv város barkácsáruházát érő orosz légitámadás halálos áldozatainak száma a megye kormányzója, Oleh Szinyehubov vasárnapi bejelentése szerint.

Helyi hivatalos források azt közölték, hogy akár 200-an is tartózkodhattak az áruházban a szombati támadás idején.

A tűzoltóság szerint a lángok 10 ezer négyzetméteren pusztítottak, ám a tüzet azóta sikerült megfékezni.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök "az orosz őrület újabb megnyilvánulásának" nevezte a barkácsáruház ellen intézett támadást.

Vasárnap az ukrán hadsereg azt közölte, hogy az orosz erők ismét drónokkal és rakétákkal támadták Ukrajna több térségét az éjszaka folyamán.

A légierő rakétatámadásokat jelentett az ország nyugati részéből, Hmelnyickij megyéből - ahol egy légibázis is található - robbanásokat jelentettek. Szerhij Borzov, Vinnicja megye kormányzója azt mondta, a térségben találat ért egy lakóépületet és hárman megsebesültek.

Támadásokról számoltak be a Lengyelországgal határos, észak-ukrajnai Lviv megye hatóságai is, a Szuszpilne ukrán közszolgálati televízió pedig robbanásról adott hírt Kijev közeléből is.