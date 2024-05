Bencsik András szerint a Hamász nem ok nélkül hajtotta végre az Izrael elleni terrortámadást, Izrael viszont rendkívül rossz választ adott rá

Á. B.;Á. Z.;

Izrael;Hamász;Bencsik András;

2024-05-27 05:30:00

A holokauszt óta nem volt példa hasonló támadásra zsidók ellen, de a Demokrata főszerkesztője nagyon megértő a palesztin szélsőségesekkel.

Politikailag nem kell bizonyos témákról őszintén beszélni. Ez is egy ilyen téma - kezdte mondandóját a Demokrata főszerkesztője vasárnap este a Hír TV Sajtóklub című műsorában az Izrael és a Hamász háborújáról.

Bencsik András szerint 2023. október 7-én, amikor a szélsőséges palesztin terrorszervezet harcosai „elég nagy pusztítást végeztek, hát kitörtek a gettóból, a válasz az „gyakorlatilag egy népirtás” lett, amely jelenleg is zajlik. Szerinte Izrael annyi civilt mészárolt le, hogy az mindenkinek, még az Egyesült Államoknak is a torkán akadt. Azt elismerte, hogy „az sem volt piskóta”, amit a a palesztin szélsőségesek műveltek az izraeli áldozatakkal, de úgy véli, a Hamász nem ok nélkül követte el a terrortámadást - „mert rohadt dolog gettóban élni generációk óta” -, Izrael viszont nagyon rossz, egy rendkívül rossz agresszív választ adott, amelyik egyre „brutálisabb ellenhatást” vált ki

Éppen ezért szerinte egy olyan változásnak kéne bekövetkeznie mind az izraeli politikában, mind a nemzetközi viszonyrendszerben, ami ezt az iszonyú konfliktust oldja, mert a Hamász harcosaiból még mindig rengeteg maradt. Arra nem tért ki, hogy ez olvasatában esetleg azt jelenti-e, hogy az Orbán Viktorral szövetséges Benjamin Netanjahunak esetleg távoznia kellene-e a hatalomból.

2023. október 7-én, a szimchat Tórá zsidó ünnep reggelén a Hamász körülbelül 3000 terroristája egy Gázai övezetből indított nagyszabású akcióban rohanta le Izraelt, Szderót városát, Kfar Aza, Nir Oz, Be'eri és több más kibucot, illetve a Re'im melletti Nova fesztivál területét. 1139 izraelit gyilkoltak meg ekkor, közülük 695-en civilek voltak. Miközben a Hamász „a palesztinok elleni izraeli összeesküvésekre adott normális válasznak” nevezte 2023. október 7-ét, kiderült, hogy a palesztin szélsőségesek gyerekeket fejeztek le, nőket erőszakoltak és csonkítottak meg a terrortámadás alatt. Bencsik András azt nem is árulta el, egészen pontosan mi legitimálta ezt a brutalitást, de az áldozatok többségét olyan brutális kegyetlenséggel gyilkolták meg, hogy az ENSZ egyik különleges megbízottja Pramila Patten „kimondhatatlan erőszakról” beszélt azután, hogy megnézett 5000 fényképet és 50 órányi videófelvételt a palesztin szélsőségesek akciójáról.

Izrael kemény választ adott, a Hamász ellen azóta is vívott háborúnak a Gázai övezetben palesztin egészségügyi források szerint eddig 35 903 halottja és 80 400 sebesültje volt. Az áldozatok többsége civil, aminek a fő oka az, hogy a Hamász évtizedek óta bizonyíthatóan élő pajzsként használ polgári személyeket, akik közül sokan eleve nem hajlandóak mozdulni az izraeli hadsereg (IDF) evakuálási felszólításaira sem. Van példa másfajta incidensre is, 2024. február 29-én IDF-katonák adtak le lövéseket egy élelmiszersegélyért – lisztért – sorban álló tömegben. Az ezt követő pánikban 112 ember vesztette életét.

Karim Khan a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) főügyésze a Hamász vezetése, illetve Banjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Joav Gallant izraeli védelmi miniszter ellen is elfogatóparancsot akar kiadni népirtás gyanúja miatt.