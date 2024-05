Magyar Péter egyik főpolgármester-jelöltet sem támogatja, állítása szerint áttételesen még mindig kap információkat a Karmelita kolostorból

Á. B.;

választás;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-05-26 20:47:00

A brüsszeli karrier nem érdekli, mert túl sokan számítanak rá Magyarországon. Szerinte egy éve még két olyan személy is dolgozott Orbán Viktor mellett, aki ma már neki drukkol.

Egyik főpolgármester-jelöltet sem tudja jó szívvel támogatni a Tisza Párt alelnöke.

Erről Magyar Péter beszélt vasárnap este az ATV Heti napló című műsorában. Kifejtette, ügyek mentén fognak együttműködni a leendő városvezetővel. Példaként hozta fel, hogy gyalogoshidat kellene építeni a Dunára. Legyen egy koncepció Budapesten, és akkor lehetne akár újra a gyalogosoké a Lánchíd - tette hozzá.

Közölte, nem adódhat olyan helyzet, hogy június 9. után EP-képviselőként brüsszeli karrierbe kezd, mert olyan sokan bíznak benne az országban, mivel most a pártépítésre és a közösségépítésre kell koncentrálnia. Reményei szerint a vártnál is jobb eredményt érhetnek el a választásokon, s az egyszemélyes pártból országos párttá fognak válni.

Orbán Viktor azt mondta a Blikknek adott nyilatkozatában, hogy még most is egyeztet Magyar Péter volt feleségével, Varga Judittal, amiről a Tisza Párt alelnöke most úgy nyilatkozott, ezt azért mondta a miniszterelnök, hogy hiteltelenítse őt. Állítása szerint egyébként áttételesen ugyan, de még mindig kap információkat a Karmelita kolostorból. Egy éve – árulta el – még két olyan személy is dolgozott Orbán Viktor mellett, aki ma már neki drukkol.