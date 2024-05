Korábbi MSZP-s vezető a Fidesz dunaújvárosi polgármesterjelöltje, de nem hatja meg, ha árulónak nevezik

P. L.;

Fidesz-KDNP;Dunaújváros;Pintér Tamás;Jobbik ;önkormányzati választás 2024;

2024-05-27 09:14:00

A kormánypártok egy korábban baloldali politikussal, Magyar Andrással váltanák le a jobboikos polgármestert, Pintér Tamást.

Dunaújvárosban az MSZP egykori városi elnökét, Magyar Andrást indítja a Fidesz-KDNP és a Jövő Új-Városáért Egyesület a jobbikos Pintér Tamás polgármester ellen az önkormányzati választásokon.

Indulásáról a volt szocialista politikus a 24.hu-nak azt mondta: – Értem a politikai logikát a Fidesz döntése mögött. Az ellenzéki pártok összeálltak 2019-ben, és ez több településen meghozta a sikert számukra. Akkor megmutatkozott, hogy egyszerűen nincsen elég fideszes szavazó a városban.

Az MSZP helyi szervezetének korábbi elnöke meglepődött a felkérésen, de nem sokat vacillált, egyeztetett a feleségével, és el is fogadta a jelölést.

Arról, hogy Pintér Tamás jelenlegi jobbikos polgármester szerint a baloldali választók egy ilyen „árulást” nem néznek jó szemmel, Magyar András azt mondta: – Én vagyok az áruló, Németh Szilárd kisöccse, a Shrek, de engem ezek nem hatnak meg, ütésálló vagyok”. Hozzátette, „én erre azt mondom, hogy Tamás szép, én meg okos vagyok. Szeretem ezt a csatazajt.

Arra a kérdésre, hogy az MSZP-sből fideszessé vedlett Magyar András baloldalinak tartja-e még magát, úgy felelt: – Nem szeretem már ezt, hogy valaki jobb- vagy baloldali. A kérdés az, hogy internacionalista vagy patrióta? A normalitás vagy az abnormalitás pártján van? Az, hogy mi baloldali ma már, és mi nem az, azt nehéz megmondani. Hozzátette, vannak még MSZP-s barátai, szerinte ők megértik a döntését. – Mi volt ez a párt tíz, húsz évvel ezelőtt, és mi mostt? - tette fel a kérdést, hozzátéve, volt pártja szerinte feloldódott a DK-ban. Az MSZP-nek szerinte megszűntek a válaszai, a Fidesznek viszont vannak. „nem mindig jók,”, de vannak. Azt elismerte, hogy változott az elmúlt időszakban: – Az elmúlt években én is változtam, nem ugyanazt gondolom már a világról, mint korábban. Negyven felett már konzervatív gondolkodású lesz az ember - közölte.

Magyar András azt követően lépett ki az MSZP-ből, hogy a 2022-es választások előtt egy Anonymus-maszkban kormánypropagandát terítő ismeretlen hangfelvételt tett közzé, amelyen Magyar András mint az MSZP dunaújvárosi szervezetének vezetője és a párt választókerületi elnöke Kálló Gergelyt, az ellenzéki összefogás jobbikos országgyűlési képviselőjét becsmérelte, valamint a Fidesz jelöltjét, Mészáros Lajost dicsérte. Azt is elmondta a felvételen, hogy „nagy valószínűséggel a Fidesz-kormány maradni fog”, és a választókerületnek nem lesz jó, ha Kálló Gergely nyer, mert semmit „nem fog tudni elintézni megint”.

A választáson aztán Mészáros Lajos le is győzte Kálló Gergelyt néhány százalékkal. Pintér Tamás polgármester ezt a 24.hu-nak úgy kommentálta: „Mészáros Lajos is azt ígérte a 2022-es megválasztása előtt, hogyha őt megválasztják, akkor dőlni fog a pénz. Aztán az első negyedévben elvették a kézilabdacsarnok felújítására megítélt összeget. Ígérte azt is, hogy a különleges gazdasági övezet miatt elvont pénzeket visszahozza – ebből sem lett semmi. Csak a focira hozott pár százmilió forintot. De nekünk sikerült rajta átlépve miniszterekkel, például Palkovics Lászlóval és Lázár Jánossal egyeztetni.”

Pintér Tamás szerint a fideszes ígéretekből semmi sem lett, „azóta a városlakók érzik és látják, hogy mit csinált az elmúlt években a Fidesz – leállította a Modern Városok Programot, a különleges gazdasági övezet létrehozása miatt milliárdokat vont el a várostól”.

Magyar András jelölésével tehát az a furcsa helyzet állt elő, hogy a Fidesz-KDNP egy korábban baloldali polgármesterjelöltet indít, ezzel szemben Pintér Tamás leszögezte, hogy bár pártjával az utóbbi években már inkább csak névleges a viszonya, őt már gyerekkorában keresztény, konzervatív értékrendre tanították a szülei. „Ténylegesen jobboldali beállítottságú vagyok. A Fidesz miatt viszont ez mára szitokszó” - vélekedett. Elmondta ugyanakkor azt is, hogy az országos politika már eljelentéktelenedett számára, csak Dunaújvárosra koncentrál.