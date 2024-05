Több nap szünet után helyreállt az akut mellkassebészeti ellátás Győrben

P. L.;

egészségügy;Győr;sebészet;

2024-05-27 12:01:00

Az nem derült ki, hány beteget érintett a leállás.

Hétfőn helyreállt az akut mellkassebészeti ellátás a Győr-Moson-Sopron Megyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházban - írja a 444.

Tegnap lapunk is megírta, hogy átmeneti humánerőforrás hiány miatt leállt a Győr-Moson-Sopron Megyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházban az akut mellkassebészeti ellátás. A hír mögött sokkal több van, mint első pillantásra tűnhet, ugyanis az intézmény a nyugat-magyarországi régió legnagyobb traumacentruma volt eddig. Itt a hagyományos baleseti sebészet mellett megtalálható mellkas- és idegsebészet is, ahol nemcsak a megyéből, hanem szinte az egész észak-balatoni rész betegeit is ellátták. Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő szerint a helyzet azt jelentette, hogy azokat, akik valamely baleset, vagy egyéb megbetegedés miatt sürgős mellkassebészeti ellátásra szorulnak, Győr helyett a sokkal messzebb lévő fővárosi vagy a szombathelyi kórházba kell vinni. Úgy vélte, a baleseti túlélés esélyét veszi el a betegtől a rendszer.

A 444 az ügyben kérdéseket küldött a kórháznak, amelynek kommunikációs osztálya azt írta, hogy „május 27-től zavartalan az ellátás Intézményünk Mellkassebészeti Részlegén”. Az viszont nem derült ki a válaszból, mi vezetett oda, hogy a kórház napokig nem tudta ellátni a feladatát, s hogy hány beteget érintett a leállás.