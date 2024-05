Négyezer bolt zárt be tavaly Magyarországon, először csökkent a számuk 100 ezer alá

Bod Péter;

Magyarország;kiskereskedelem;bezárás;bolt;

2024-05-28 10:42:00

A nagy áruházláncok térnyerése megállíthatatlannak tűnik.

2022 második félévében 4000 kiskereskedelmi egység zárt be, így először csökkent 100 ezer alá a boltok száma. Két évtizeddel ezelőtt még 37 százalékkal több, 157 ezer üzlet működött az országban. Részben érthetetlen, ami történik, mert a reálbércsökkenés idehaza megállt – reagált Antalffy Gábor Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) elnöke. Mint mondta, komoly koncentráció zajlik a kiskereskedelemben, és jól érzékelhető, hogy Magyarországon jelenlévő nagy kereskedelmi láncok hálózatfejlesztése megállíthatatlan.

De a magyarországi bolthálózatra komoly hatást gyakorol az internetes kereskedelem is, és mint a KISOSZ elnöke elmondta, a parfümök és a kultúrcikkek esetében a vásárlások jelentős része már ezen a módon történik. A piac kisebb szereplői ezt a versenyt nem bírják – tette hozzá. Emlékeztetett arra, hogy fut a Magyar Falu-program, ami a maga eszközeivel igyekszik erősíteni a kistelepüléseken a kiskereskedelmet, de az ágazat koncentrációja ettől függetlenül halad előre. Nem segít az sem, hogy a kiskereskedelem is munkaerőhiánnyal küzd, közben meg egyre nagyobb gondot jelent az kisvállalkozóknak az alkalmazottak megemelkedett fizetésének kitermelése. A multikkal ebben is nehéz versenyezni.

A boltok csökkenő száma mögött az eddig felsoroltakon túl olyan egyéb általános okok is meghúzódnak, mint az elszabaduló energiaárak, amit újabban lényegesen mértékben emelkedő vízdíjak csak súlyosbítanak. Azt már Németh László, Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) elnöke tette hozzá, hogy a hazai kisboltok döntő többségében elavult, nagy energiaigényű hűtőpultok működnek, amelyek rontják az eredményes gazdálkodást, és amelyek cseréjéhez állami segítséggel neki kellene látni. Az elmúlt években az elszabaduló infláció miatt jelentősen növekedtek az üzletek bérleti díjai, miközben a 2023-as reálbércsökkenés miatt kereslet visszaeséssel is meg kellett küzdeniük a kisboltok tulajdonosainak. A KSH-nak a tavalyi év második feléről közölt kimutatása szerint ez több ezer esetben megoldhatatlan feladatnak bizonyult.

Nagy vérveszteségek A KSH adatai szerint az élelmiszerboltok száma tavaly év végén már nem érte el a 33 ezret, mégis a kiskereskedelmi egységek csökkenése ezeket érintette a legkevésbé. Számuk 2023 júniusához képest 2,6, míg 2022 júniusához mérten 5,2 százalékkal lett kevesebb. A zsugorodás ennél lényegesen erőteljesebb volt a ruházati boltokban, mert 2023 júniusa és december vége között számuk 6,5 százalékkal csökkent, míg 2022 júniusához mérten 10,6 százalékkal. Ilyen jellegű üzletekből 2023 decemberében 13 700-at tartottak nyilván. Ugyancsak komoly „vérveszteségeket” szenvedtek a fentebb jelzett időpontok között a könyv, a számítástechnika és a egyéb iparcikkek csoportjában sorolható üzletek, amelyek száma fél év alatt 3,7, míg egy esztendő alatt 7,9 százalékkal csökkent, így most 27 100 ilyen bolt várja a vevőket országszerte.

Antalffy Gábor szerint a hazai bolthálózat zsugorodása nem új keletű jelenség, és mindaz, ami ezen a területen tavaly történt beleillik az elmúlt évtizedek trendjébe. Máshonnan közelített Németh László, aki megfogalmazta, hogy nagyobb városokban elvétve találni élelmiszert áruló kisboltokat, mert a nagy láncokkal számukra szinte reménytelen versenyezni. A kisboltok a kistelepülésekre szorultak vissza, ahol sok idős él, és akik számára 20-30 kilométer utazni egy közeli városba vásárolni, megoldhatatlan feladat. Az IPOSZ elnöke szerint a kisboltok helyzetét nehezíti, hogy meglátása szerint nagykereskedelmi kiszolgálásuk romlott az elmúlt években, ezért nem ritkán kényszerülnek arra, hogy a nagy láncokhoz tartozó üzletek valamelyikében szerezzék be áruikat, ami üzletileg nem nyertes pozíció.