Akár 29 fok is lehet, de tizenegy vármegyére figyelmeztetést adtak ki a zivatarok miatt

M.A.;

időjárás;figyelmeztetés;felhőszakadás;zivatar;

2024-05-28 08:28:00

Többfelé felhőszakadásra és viharos szélre is számítani kell.

Tizenegy vármegyére (Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala) adtak ki elsőfokú figyelmeztetést a várható zivatarok miatt keddre – írja a HungaroMet. Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas és Zala vármegyében felhőszakadásra is számítani lehet.

Az előrejelzés szerint kedden általában sok napsütés várható a fátyol- és képződő gomolyfelhők mellett. A késő délelőtti, déli óráktól északnyugat, nyugat felől egy délkeletre helyeződő gyenge front hatására a Dunántúlon, annak is főként a nyugati felében alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. Az érintett területeken délután viharossá fokozódhat az északnyugati szél. A Dunántúl nyugati felében a zivatarokhoz előbb nyugaton, majd délnyugaton néhol felhőszakadás is társulhat. Később, késő délután és este az ország középső területein is van esély helyenként zivatarra, a nyugati megyékhez képest várhatóan kisebb számban.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű, azonban a nyugati határvidéken ennél kissé hűvösebb maradhat az idő. Késő estére 15 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.